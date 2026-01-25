Francisco Cerúndolo perdió en octavos ante Zverev y se despidió en Australia

Cerúndolo venía de mostrar un gran nivel en el torneo disputado en Melbourne: le ganó al chino Zhizhen Zhang (368°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y al ruso Andrey Rublev (15°). Sin embargo, ante Zverev no le salieron las cosas y se despidió del certamen.

fran cerundolo Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

De igual manera, con su actuación a lo largo del torneo, el tenista argentino logró escalar dos posiciones y en el ranking mundial ATP en vivo aparece en el 19° lugar, a sólo un puesto de su mejor ubicación histórica.

El encuentro comenzó con Cerúndolo al servicio, acompañado de varios hinchas argentinos que se hicieron presentes en el John Cain Arena. En el quinto game, el alemán consiguió tener su primera chance y sumó el primer quiebre del partido adelantándose por 3-2. A partir de allí, Zverev fue más y Cerúndolo no pudo sostener el ritmo que marcaba su rival. El europeo volvió a quebrar para colocarse 5-2 y cerró el primer set por 6-2.

En el segundo set, Zverev continuó controlando el partido y el argentino no pudo contrarrestarlo. En el séptimo game, el germano quebró y amplió su ventaja. Tras ese momento, Cerúndolo logró dos chances de quiebre, de las cuales concretó una, y luego obtuvo el break con su servicio.

Pese a la ilusión de una remontada, el alemán se terminó llevando el parcial por 6-4. Y ya en el tercer set, Cerúndolo tuvo su mejores momentos del partido, en los que encontró más tiros ganadores e incomodó al número 3 del ranking. Durante los primeros seis juegos, ambos sostuvieron sus servicios, pero en el séptimo, Zverev volvió a quebrar y desde allí capitalizó su ventaja para llevarse el partido.

En la próxima fase, Alexander Zverev enfrentará a Learner Tien, que viene de ganarle por 6-4, 6-0 y 6-3 al ex número 1 del mundo, Daniil Medvedev.