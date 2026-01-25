Deportes |

Francisco Cerúndolo perdió en octavos ante Zverev y se despidió en Australia

El argentino no pudo contra el número 3 del ranking ATP y fue superado en tres sets corridos: 6-2, 6-4 y 6-4. Ahora, Zverev enfrentará a Learner Tien en los cuartos de final del primer Gran Slam de la temporada.

Francisco Cerúndolo quedó fuera del Abierto de Australia luego de caer en tres sets corridos ante Alexander Zverev, el número 3 del mundo. El tenista argentino fue superado por el alemán por 6-2, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo venía de mostrar un gran nivel en el torneo disputado en Melbourne: le ganó al chino Zhizhen Zhang (368°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y al ruso Andrey Rublev (15°). Sin embargo, ante Zverev no le salieron las cosas y se despidió del certamen.

fran cerundolo
Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

De igual manera, con su actuación a lo largo del torneo, el tenista argentino logró escalar dos posiciones y en el ranking mundial ATP en vivo aparece en el 19° lugar, a sólo un puesto de su mejor ubicación histórica.

El encuentro comenzó con Cerúndolo al servicio, acompañado de varios hinchas argentinos que se hicieron presentes en el John Cain Arena. En el quinto game, el alemán consiguió tener su primera chance y sumó el primer quiebre del partido adelantándose por 3-2. A partir de allí, Zverev fue más y Cerúndolo no pudo sostener el ritmo que marcaba su rival. El europeo volvió a quebrar para colocarse 5-2 y cerró el primer set por 6-2.

ADEMÁS: Golpe para Scaloni: se confirmó la lesión de Foyth y será baja para el Mundial 2026

En el segundo set, Zverev continuó controlando el partido y el argentino no pudo contrarrestarlo. En el séptimo game, el germano quebró y amplió su ventaja. Tras ese momento, Cerúndolo logró dos chances de quiebre, de las cuales concretó una, y luego obtuvo el break con su servicio.

Pese a la ilusión de una remontada, el alemán se terminó llevando el parcial por 6-4. Y ya en el tercer set, Cerúndolo tuvo su mejores momentos del partido, en los que encontró más tiros ganadores e incomodó al número 3 del ranking. Durante los primeros seis juegos, ambos sostuvieron sus servicios, pero en el séptimo, Zverev volvió a quebrar y desde allí capitalizó su ventaja para llevarse el partido.

En la próxima fase, Alexander Zverev enfrentará a Learner Tien, que viene de ganarle por 6-4, 6-0 y 6-3 al ex número 1 del mundo, Daniil Medvedev.

cerundolo
El saludo entre Cerúndolo y Zverev al finalizar el partido.

El saludo entre Cerúndolo y Zverev al finalizar el partido.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados