Boca arranca el torneo contra Deportivo Riestra: hora, TV y formaciones

El equipo que dirige Claudio Úbeda inicia una temporada clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos en el campeonato local, mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

El Xeneize todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel de caras conocidas. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos; piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca dar pelea en todas las competencias.

Sin embargo, Miguel Merentiel está lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el exVélez.La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila para reemplazar a Delgado y completar el tridente junto a Paredes y Herrera.

En los amistosos previos, el Xeneize igualó 0-0 con Millonarios de Bogotá y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas en su juego durante algunos momentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/2015092604220699092&partner=&hide_thread=false El último entrenamiento antes de arrancar el Torneo Apertura 2026. #SeguimosEnPrimera pic.twitter.com/VOcsQTxxk7 — Deportivo Riestra (@prensariestra) January 24, 2026

Del otro lado, Deportivo Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Ariel Penel.

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports.