Golpe para Lionel Scaloni: se confirmó la lesión de Juan Foyth y será baja para el Mundial 2026

El Submarino Amarillo dio a conocer el parte médico del futbolista a través de sus redes, confirmando la dura lesión que le llevará de seis a 12 meses de recuperación.

FOYTH Juan Foyth tuvo que salir a los 24 minutos del partido por una grave lesión que lo deja afuera del Mundial 2026.

Foyth tuvo que ser asistido por los médicos y retirado del campo de juego con claros gestos de dolor. Mientras salía, Franco Mastantuono se acercó a darle un abrazo y palabras de apoyo.

En la conferencia de prensa post partido, su técnico, Marcelino García Toral, expresó: “Fue un golpe duro. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la lesión. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Es un futbolista muy importante”.

El Villarreal publicó: “Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de ayer ante el Real Madrid. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“.

Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre Juan Foyth en el equipo español. Previamente tuvo antecedentes en su rodilla izquierda, por una contusión en el ligamento colateral, y una luxación en su hombro derecho. Por estas últimas lesiones, el defensor no fue convocado a la Copa América 2024 y en algunas citas previas de la Selección.