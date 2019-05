"Hay posibilidades de que Paulo se vaya, necesita un cambio. No está contento y no será el único en irse", lanzó el hermano de Paulo Dybala, en diálogo con Futbolémico, por Radio Impacto de Córdoba. Y le pegó a Ronaldo: "Nunca tuvo problemas con él, es una excelente persona y se llevan bien. Los problemas están dentro de la cancha: Cristiano es Cristiano, y Paulo, Paulo. No se puede contra eso"

También añadió: "Varios jugadores de la Juventus están incómodos, no sólo Paulo. Lo que pasa es que es más fácil pegarle a Dybala que a otros".

Para cerrar, el hermano de Paulo Dybala habló de la Selección y la posibilidad de que el delantero de la Juventus se quede afuera de la Copa América. "Sería injusto que se quede afuera. Si apuestan al cambio y sobre la hora se dan vuelta, ¿qué están haciendo al final? Lo digo por Agüero, Di María... No tengo nada contra ellos, pero vienen hablando del cambio y nunca llega".