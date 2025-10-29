Histórico: los socios de River eligen autoridades con voto electrónico por primera vez

Por el lado del oficialismo la lista “Filosofía River” estará encabezada por Stefano Di Carlo, mientras que el resto de los candidatos serán Luis Belli de “River Primero”, el ex árbitro Pablo Lunati de “Ficha limpia en River”, Carlos Trillo al frente de “River somos todos” y nuevamente Daniel Kiper con “River campeón deportivo y social”.

El período del nuevo mandamás será de cuatro años y la votación será histórica pues se utilizará por primera vez en la historia de la institución riverplatense el sistema de voto electrónico presencial para que los socios habilitados voten.

Los candidatos

Los cinco candidatos, al frente de sus respectivas fórmulas, están conformados de la siguiente forma:

- River Primero, Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente primero), Noelia Florentín (Vicepresidenta segundo), Sebastián Gasibe (Vicepresidente tercero) y Antonio Caselli (Primer Vocal);

- Filosofía River, Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente primero), Ignacio Villarroel (Vicepresidente segundo), Mariano Taratuty (Vicepresidente tercero) y Clara D’Onofrio (Primera Vocal);

- Ficha Limpia River, Lunati (Presidente y Primer Vocal), Santiago Roca (Vicepresidente primero), Claudio Baumgarten (Vicepresidente segundo) y Bianca Lauría (Vicepresidenta tercera);

- River somos todos, Trillo (Presidente y Primer Vocal), Pedro Tibaudin (Vicepresidente primero), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta segunda) y Daniel Zononi (Vicepresidente tercero)

- River campeón deportivo y social, Kiper (Presidente y Primer Vocal), Claudio Piñeiro (Vicepresidente primero), Lucila Lancioni (Vicepresidenta segunda) y Erika Bedners (Vicepresidenta tercera).

Los cargos que se eligen

Además, en estos comicios, sumado a la cúpula dirigencial de un presidente y dos vices también habrá 21 vocales titulares, 16 que serán suplentes integrando así la Comisión Directiva de River, 10 fiscalizadores titulares y 6 suplentes para la Comisión Revisora de Cuentas y 150 representantes titulares con 60 suplentes que conformarán a los Representantes de Socias y Socios.

Cabe aclarar que los socios de River habilitados para votar tendrán que ser mayores de 16 años, con antigüedad ininterrumpida de tres años y la cuota de septiembre al día.

El voto electrónico

Por último, en cuanto al paso a paso con el voto electrónico:

1) Se presentará el DNI físico al presidente de mesa que te entregará una Boleta Única Electrónica.

2) Ingresando la Boleta a la impresora se procederá a la elección del candidato que aparece en pantalla

3) Confirmás tu elección y se imprime la boleta

4) Podés verificar tu elección colocando la Boleta sobre la pantalla

5) Doblás la Boleta por la mitad, la depositás en la urna de la mesa, firmás el padrón y devuelven el DNI.