Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron a los cuartos de final del US Open

Los campeones defensores del certamen de Flushing Meadows no detienen su marcha y dieron un nuevo paso en la búsqueda de alzarse nuevamente con el trofeo. En el encuentro, Zeballos (3° del ranking de dobles ATP Tour), de 41 años, y Granollers (4°), de 40, fueron efectivos con su juego. De los dos break points que generaron, pudieron concretar uno y quebraron el servicio de González (60°) y Molteni (61°) para adelantarse por 6-3 en el partido.