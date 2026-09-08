El marplatense, junto al español, venció por 6-3 y 6-3 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni para meterse entre las ocho mejores duplas del Grand Slam.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron a los cuartos de final del US Open. El marplatense, junto al español, venció por 6-3 y 6-3 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni para meterse entre las ocho mejores duplas del Grand Slam.
Los campeones defensores del certamen de Flushing Meadows no detienen su marcha y dieron un nuevo paso en la búsqueda de alzarse nuevamente con el trofeo. En el encuentro, Zeballos (3° del ranking de dobles ATP Tour), de 41 años, y Granollers (4°), de 40, fueron efectivos con su juego. De los dos break points que generaron, pudieron concretar uno y quebraron el servicio de González (60°) y Molteni (61°) para adelantarse por 6-3 en el partido.
El desarrollo siguió con la misma tendencia en el segundo set: la dupla hispano-argentina, que fuese número 1° del mundo en 2024, con un doble quiebre de servicios selló el triunfo con otro 6-3. Ahora, por un lugar en las semifinales, se medirán ante el británico Joe Salisbury (27°) y el local Rajeev Ram (111°).
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