Enzo Fernández brilló en su debut europeo con Manchester City

El volante argentino fue titular en el estreno con victoria del equipo inglés en la Champions League. Fue triunfo 2 a 0 a Porto de visitante con asistencia suya.
Enzo Fernández tuvo un gran debut en la Champions League con Manchester City, que venció 2-0 a Porto como visitante por la primera fecha de la Fase Liga. El volante argentino fue titular y tuvo una participación decisiva en el encuentro: asistió a Erling Haaland para abrir el marcador y además contó con varias situaciones para convertir.
El primer tiempo terminó sin goles, pero el City logró romper la resistencia del conjunto portugués apenas comenzó el complemento. A los 2' del complemento, Enzo recibió dentro del área y metió un centro preciso para que Haaland cabeceara al segundo palo. Fue la primera asistencia del argentino desde su llegada al equipo inglés, al que se incorporó recientemente procedente de Chelsea.
Después del 1-0, Porto reaccionó y buscó llegar al empate, aunque el equipo de Enzo Maresca logró sostener la ventaja hasta los minutos finales. Fernández también tuvo oportunidades para marcar su propio gol y completó una actuación destacada, apenas cuatro días después de su debut en la Premier League. En el conjunto portugués fueron titulares los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela.
Sobre el final, Haaland volvió a aparecer para sellar el 2-0 y convertirse en una de las figuras de la noche. El noruego alcanzó los 35 goles en 39 partidos de Champions con el City y quedó a uno del récord de Sergio Agüero. Tras el encuentro, Enzo aseguró que el objetivo del equipo es “ser campeones” y ahora buscará consolidarse como titular en su nuevo club.
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