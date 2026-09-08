Enzo Fernández brilló en su debut europeo con Manchester City

Sobre el final, Haaland volvió a aparecer para sellar el 2-0 y convertirse en una de las figuras de la noche. El noruego alcanzó los 35 goles en 39 partidos de Champions con el City y quedó a uno del récord de Sergio Agüero. Tras el encuentro, Enzo aseguró que el objetivo del equipo es “ser campeones” y ahora buscará consolidarse como titular en su nuevo club.