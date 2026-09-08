El presidente de Vélez pidió "justicia" y dijo que "no hay grises" en el caso con Boca

Fabián Berlanga, mandamás del Fortín, defendió la presentación ante AFA que pide una sanción deportiva por la inclusión de seis extranjeros en el duelo de Copa Argentina.
Fabián Berlanga, presidente de Vélez, se refirió al reclamo contra Boca por la inclusión de seis extranjeros en el partido de octavos de final de la Copa Argentina que el Xeneize ganó por penales. El dirigente del Fortín defendió la presentación realizada ante AFA y pidió que se aplique el reglamento. “Lo que corresponde es el Art. 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas”, afirmó.
Berlanga explicó que el club advirtió la situación al revisar la planilla del encuentro y aseguró que ninguno de los seis futbolistas tenía doble ciudadanía, pese a los argumentos que surgieron sobre sus residencias. “Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis”, sostuvo. Además, dijo: “No encuentro por qué nos digan que no. Será una decisión del Tribunal y después la gente tendrá que juzgarla”.
El presidente de Vélez también cuestionó el argumento de Boca, que sostiene que Ángel Romero no debería ser considerado porque permaneció en el banco y no ingresó. Para Berlanga, el paraguayo participó del partido porque estaba a disposición del cuerpo técnico y podía ser amonestado o expulsado. “La planilla que recibe el árbitro es muy clara, los seis jugadores en discusión tienen al lado del nombre una banderita”, explicó.
Ahora, la decisión quedó en manos del Tribunal de Disciplina de AFA, que deberá determinar si corresponde sancionar a Boca y modificar el resultado de la serie. Berlanga sostuvo que el club actuó convencido de su reclamo y también respondió a Juan Román Riquelme, quien había dicho que “los partidos se ganan en la cancha”: “Con ese criterio, que cambien el reglamento”, lanzó. La resolución está prevista para el jueves 17 de septiembre.
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