El presidente de Vélez pidió "justicia" y dijo que "no hay grises" en el caso con Boca

Berlanga explicó que el club advirtió la situación al revisar la planilla del encuentro y aseguró que ninguno de los seis futbolistas tenía doble ciudadanía, pese a los argumentos que surgieron sobre sus residencias. “Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis”, sostuvo. Además, dijo: “No encuentro por qué nos digan que no. Será una decisión del Tribunal y después la gente tendrá que juzgarla”.