Pese a la asistencia de Lautaro, Inter perdió con Real Madrid en su debut en la Champions

El resultado no se modificó pese al intento del conjunto italiano en el cierre y Real Madrid comenzó la Champions con una victoria importante ante uno de los candidatos. El equipo de José Mourinho volverá a jugar este sábado frente a Rayo Vallecano, mientras que Inter recibirá a Udinese el lunes por la Serie A. Ambos tendrán su próxima presentación europea en octubre, ante Roma y Brujas, respectivamente.