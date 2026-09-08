Pese a la asistencia de Lautaro, Inter perdió con Real Madrid en su debut en la Champions

El Neroazzurro cayó 2 a 1 con el Merengue en el Santiago Bernabéu en su estreno en el prestigioso certamen más allá del aporte del delantero argentino.
Real Madrid derrotó 2-1 al Inter en el Santiago Bernabéu, por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League. El conjunto español aprovechó dos errores defensivos del equipo italiano y sacó una ventaja de dos goles antes de la media hora. Lautaro Martínez fue titular y asistió a Carlos Augusto para el descuento, pero Neroazzurro no pudo rescatar ni un punto de su visita al Merengue.
El Inter arrancó mejor y tuvo algunas chances para ponerse en ventaja, incluida una de Lautaro que fue contenida por Courtois. Sin embargo, Real Madrid golpeó en su primera llegada clara: un error de Yann Bisseck permitió la recuperación y Kylian Mbappé definió para el 1-0. Poco después, un rebote desafortunado de Federico Valverde tras un envío de Josep Martínez terminó en el segundo tanto.
En el complemento, el arquero del Inter se convirtió en una de las figuras del partido y evitó que el local ampliara la diferencia. Josep Martínez respondió ante Mbappé y Bellingham en varias oportunidades, mientras que Lautaro siguió buscando el descuento. Finalmente, el delantero argentino desbordó por derecha y asistió a Carlos Augusto, que marcó el 2-1 a 14 minutos del final.
El resultado no se modificó pese al intento del conjunto italiano en el cierre y Real Madrid comenzó la Champions con una victoria importante ante uno de los candidatos. El equipo de José Mourinho volverá a jugar este sábado frente a Rayo Vallecano, mientras que Inter recibirá a Udinese el lunes por la Serie A. Ambos tendrán su próxima presentación europea en octubre, ante Roma y Brujas, respectivamente.
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