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Platense perdió 2 a 0 con Fluminense en Brasil y deberá remontar en Vicente López

El Calamar sufrió poco y contó con más situaciones de gol que el Flu, pero la diferencia de jerarquía hizo que cayera en el Maracaná y se complique su continuidad en la Copa Libertadores.

Platense perdió 2 a 0 con Fluminense en el Maracaná en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Calamar sufrió poco y contó con más situaciones de gol pero la diferencia de jerarquía se notó en la contundencia contra el arco rival y el resultado final que dejó al equipo de Palermo al borde de la eliminación.

El conjunto brasilero abrió el marcador a los 20 minutos de juego: Nonato quedó mano a mano y venció a Cozzani con su definición en una jugada que se generó por una recuperación del local y aprovechamiento de un visitante que quedó mal parado porque estaba tirado al ataque.

El Flu, con el envión anímico del gol, fue por el segundo y lo consiguió a los 29' después de un pase entre líneas de Ganso y definición de Hulk. Sí, 2-0 antes de la media hora, un panorama durísimo para el Calamar en una tarde-noche en el Maracaná que pintaba para goleada y eliminación sin necesidad del partido de vuelta.

Sin embargo, el Flu tuvo esos dos ataques que terminaron en gol y poquísimo más, mientras que el equipo de Palermo creció muchísimo en el complemento. El conjunto argentino generó varias ocasiones, pero no supo cómo terminarlas. El Titán, en la pausa de hidratación de esta segunda etapa, fue claro: "Mucho trayecto hasta el arco de ellos y no la terminamos".

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