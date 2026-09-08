Platense perdió 2 a 0 con Fluminense en Brasil y deberá remontar en Vicente López

El Calamar sufrió poco y contó con más situaciones de gol que el Flu, pero la diferencia de jerarquía hizo que cayera en el Maracaná y se complique su continuidad en la Copa Libertadores.

Platense perdió 2 a 0 con Fluminense en el Maracaná en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Calamar sufrió poco y contó con más situaciones de gol pero la diferencia de jerarquía se notó en la contundencia contra el arco rival y el resultado final que dejó al equipo de Palermo al borde de la eliminación.