Instituto goleó a Independiente en Avellaneda y quedó como único líder

Maximiliano Meza apareció para definir con categoría ante la salida del arquero y establecer el 1-1. La jugada tuvo inicialmente una decisión equivocada del árbitro, que sancionó una posición adelantada inexistente, pero la intervención del VAR corrigió el fallo y validó el tanto.

Cambió el partido

Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al descanso llegó la acción que modificó el partido. Meza, que ya había sido amonestado minutos antes después de una discusión con el arquero Marcos Ledesma, fue abajo para disputar una pelota con Matías Tissera y cometió una infracción.

El árbitro consideró que la falta merecía otra tarjeta amarilla y expulsó al futbolista de Independiente. La decisión generó polémica porque el contacto no pareció tener la gravedad suficiente para justificar la segunda amonestación.

La expulsión terminó siendo determinante. Pese a contar con el entretiempo para reorganizarse, Independiente sintió rápidamente la inferioridad numérica.

En el comienzo del complemento, al equipo local le costó contener los avances de un Instituto que encontró mayores espacios y comenzó a imponer condiciones. La Gloria aprovechó el hombre de más, amplió la diferencia y terminó construyendo una contundente victoria por 4-1.

Así, Instituto se llevó tres puntos fundamentales de Avellaneda y alcanzó las 25 unidades para mirar a todos desde arriba en la Zona A. Para Independiente quedó una dura derrota y la bronca por una expulsión que cambió por completo un partido que, hasta ese momento, había sido equilibrado.