Internaron al exfutbolista Daniel Osvaldo y preocupa su estado de salud

El exdelantero, de 40 años, se encuentra con pronóstico reservado en un hospital de Llavallol. Fue encontrado por su hermana mientras atravesaba un intenso malestar. Aseguran que el cuadro es grave.
El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado en las últimas horas en terapia intensiva, tras haber sufrido un derrame pleural, y se encuentra con pronóstico reservado en un hospital de Llavallol, en el sur del conurbano bonaerense.
El exdelantero, que vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, fue hallado por su hermana mientras atravesaba un intenso malestar, que venía padeciendo desde hace varios días, al tener los pulmones con líquido y pus.
El diagnóstico médico fue “derrame pleural derecho” y al exjugador -de 40 años- le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón. En estas horas, continúa con los cuidados médicos y su pronóstico es reservado.
“Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona que está cerca es su hermana. El cuadro es grave”, señaló el periodista ‘Pepe’ Ochoa en LAM.
Luego de haberse retirado del fútbol en 2020, Daniel Osvaldo decidió volcarse a la música. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, y realizó diferentes shows en el país.
"La diferencia entre el mundo fútbol y el del rock es mucha, sobre todo en el ambiente. El de la música te da la oportunidad de estar más cerca de la gente, que te juzga por lo que le parece por hablar o tomarse una copa con vos y no por lo que vieron en la televisión o por lo que hacés en la cancha. El hecho de jugar al fútbol me encanta. Después, el ambiente que lo rodea tiene muchas cosas que para mi manera de pensar son horribles", comentó tiempo atrás en una entrevista con Locos x El Asado.
A lo largo de su vida, el exgoleador se caracterizó por su exposición mediática. Fue pareja de Jimena Barón, con quien tuvo un hijo, y de Gianinna Maradona. También mantuvo una relación con la periodista Daniela Ballester.
En 2024, Daniel Osvaldo se había manifestado sobre sus problemas personales y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos", confesó en sus redes sociales.
Y agregó: "No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que es la única manera de salir. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando".
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