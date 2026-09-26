Internaron al exfutbolista Daniel Osvaldo y preocupa su estado de salud

Daniel Osvaldo, en sus tiempos con la camiseta de Boca, uno de los últimos clubes de su carrera como futbolista. NA

Luego de haberse retirado del fútbol en 2020, Daniel Osvaldo decidió volcarse a la música. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, y realizó diferentes shows en el país.

"La diferencia entre el mundo fútbol y el del rock es mucha, sobre todo en el ambiente. El de la música te da la oportunidad de estar más cerca de la gente, que te juzga por lo que le parece por hablar o tomarse una copa con vos y no por lo que vieron en la televisión o por lo que hacés en la cancha. El hecho de jugar al fútbol me encanta. Después, el ambiente que lo rodea tiene muchas cosas que para mi manera de pensar son horribles", comentó tiempo atrás en una entrevista con Locos x El Asado.

A lo largo de su vida, el exgoleador se caracterizó por su exposición mediática. Fue pareja de Jimena Barón, con quien tuvo un hijo, y de Gianinna Maradona. También mantuvo una relación con la periodista Daniela Ballester.

En 2024, Daniel Osvaldo se había manifestado sobre sus problemas personales y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos", confesó en sus redes sociales.

Y agregó: "No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que es la única manera de salir. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando".