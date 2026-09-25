Crimen de Martín Aramburú: 26 y 19 años de prisión a los acusados

"La balística ha demostrado la voluntad de Le Priol de apuntar y tocar una parte vital de Aramburu (...) hasta dispararle tres veces por la espalda", señaló Zientara, dejando clara "la voluntad de matar" y descartando la legítima defensa que esgrimió el antiguo miembro del cuerpo de élite de la Marina francesa.

El presidente del Tribunal tampoco dio por válida una falta de discernimiento fruto de su estrés postraumático tras sus misiones en África.

Zientara apuntó a la "rabia narcisista" de Le Priol y le achacó "la muerte gratuita" de Aramburu, "de 42 años y padre de familia", al tiempo que señaló "la ideología mortífera" de la que estaba influenciado en el momento de los hechos, sin especificar cuál.

Aunque los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento, la Fiscalía y la acusación han utilizado su pasado en el grupúsculo de ultraderecha GUD -disuelto en 2024 por su peligrosidad- para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas.

Cómo fue el asesinato de Federico Aramburú

La noche del crimen, el exrugbier se encontraba junto a su amigo y socio Shaun Hegarty en un bar del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Tras un altercado con un grupo de hombres, Aramburú y su compañero abandonaron el lugar, pero fueron perseguidos y atacados minutos después.

Según la reconstrucción de la investigación, los agresores interceptaron a Aramburú y Hegarty y le dispararon al exintegrante de Los Pumas mientras intentaba escapar. El argentino recibió varios impactos de bala y murió antes de que pudieran reanimarlo.