Crimen de Martín Aramburú: 26 y 19 años de prisión a los acusados

Luego de once horas de deliberación, un Tribunal de París condenó a los acusados por el asesinato del exrugbier argentino, ocurrido en 2022.
El exmilitar Loïk Le Priol fue condenado este viernes por el Tribunal de lo Penal de París a 26 años de cárcel por haber asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022 al exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, mientras que Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por tentativa de asesinato.
Antes de conocer el veredicto, los condenados tuvieron su oportunidad de declarar ante el Tribunal de lo Penal de París. “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú. Ya se ha dicho todo”, había declarado Bouvier, de acuerdo a lo que publicó el medio francés L’Equipe.
Le Priol expresó: “Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible por dar respuestas que nunca satisfarán, que nunca reemplazarán a Aramburú”.
Tras casi 11 horas de deliberaciones y ante la presencia de familiares de Aramburu, entre ellos su viuda María, y de los padres de Le Priol, el presidente del Tribunal, Franck Zientara, pronunció un veredicto decidido por un jurado popular y con unas penas solo un año inferior a lo solicitado por la Fiscalía.
"La balística ha demostrado la voluntad de Le Priol de apuntar y tocar una parte vital de Aramburu (...) hasta dispararle tres veces por la espalda", señaló Zientara, dejando clara "la voluntad de matar" y descartando la legítima defensa que esgrimió el antiguo miembro del cuerpo de élite de la Marina francesa.
El presidente del Tribunal tampoco dio por válida una falta de discernimiento fruto de su estrés postraumático tras sus misiones en África.
Zientara apuntó a la "rabia narcisista" de Le Priol y le achacó "la muerte gratuita" de Aramburu, "de 42 años y padre de familia", al tiempo que señaló "la ideología mortífera" de la que estaba influenciado en el momento de los hechos, sin especificar cuál.
Aunque los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento, la Fiscalía y la acusación han utilizado su pasado en el grupúsculo de ultraderecha GUD -disuelto en 2024 por su peligrosidad- para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas.
La noche del crimen, el exrugbier se encontraba junto a su amigo y socio Shaun Hegarty en un bar del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Tras un altercado con un grupo de hombres, Aramburú y su compañero abandonaron el lugar, pero fueron perseguidos y atacados minutos después.
Según la reconstrucción de la investigación, los agresores interceptaron a Aramburú y Hegarty y le dispararon al exintegrante de Los Pumas mientras intentaba escapar. El argentino recibió varios impactos de bala y murió antes de que pudieran reanimarlo.
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