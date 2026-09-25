Con apenas 14 años, Isabella Assmann conquistó el oro en bodyboard

La argentina reconoció que la final presentó dificultades por las condiciones del mar. “Estuvo bastante peleada porque no venían olas. No venían, no venían, y de la nada me entró una buena y pude hacer maniobras que me llevaron al primer lugar. Ella ya había metido dos buenos puntajes”, explicó.

Isabella es hija del exarquero Fabián Assmann y de la exmodelo Melina Pitra. Precisamente, la carrera futbolística de su padre llevó a la familia a instalarse en Mar del Plata cuando el ex Independiente comenzó a jugar en Aldosivi. Allí, Isabella encontró en el mar el escenario para desarrollar su pasión por el surf.

Su crecimiento deportivo ya había quedado demostrado durante los últimos años. En 2025, cuando tenía apenas 13, se consagró campeona sudamericana en Chicama, Perú, en la categoría reservada para menores de 18 años. Aquella conquista representó además el primer oro para la delegación argentina en ese certamen.

La progresión continuó en abril de este año, cuando consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá. Esos resultados la posicionaron como una de las principales promesas argentinas del bodyboard y ahora, en Mar del Plata, confirmó ese potencial con su mayor logro.

Agradecimiento a la familia

Tras quedarse con el oro, Assmann también destacó el acompañamiento de su familia. “Papá me dijo que estaba orgulloso de mí y yo también estoy muy contenta porque ellos me apoyan siempre, están todo el tiempo conmigo”, señaló.

Su consagración completó un excelente balance para Argentina en las seis pruebas de surf disputadas en Playa Grande. La delegación nacional consiguió seis preseas: dos doradas, tres plateadas y una de bronce. Además, logró al menos un lugar en el podio en cinco de las seis categorías.

Más medallas

El otro oro llegó en el shortboard masculino y tuvo doble presencia argentina. Joaquín Muñoz Larreta derrotó en la definición a su compatriota Thiago Passeri, por lo que el país se aseguró los dos primeros lugares del podio.

También hubo protagonismo de la familia Muñoz Larreta en la rama femenina. Victoria alcanzó la final del shortboard y obtuvo la medalla de plata luego de caer ante la peruana Catalina Zariquiey.

En longboard femenino, Evelyn Gontier, oriunda de Necochea, también llegó hasta la definición y se quedó con la presea plateada. El oro quedó en manos de la brasileña Chloe Calmon.

Matías Maturano completó la cosecha nacional al conseguir el bronce en longboard masculino. En esa especialidad, el uruguayo Julián Schweizer se adjudicó la dorada y el peruano Sebastián Cárdenas terminó segundo.

La única de las seis categorías en la que Argentina no consiguió subir al podio fue el bodyboard masculino. Allí se impuso Edwin Núñez, de Panamá, seguido por el chileno Moisés Silva y el venezolano Sergio Alonzo.

De esta manera, Argentina cerró su participación en el surf con un saldo de dos oros, tres platas y un bronce. Y entre todos esos resultados sobresalió la historia de Assmann, que a los 14 años festejó en las mismas playas donde comenzó a formarse y dio otro paso importante en una carrera que ya empieza a destacarse a nivel internacional.