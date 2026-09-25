Argentina cayó ante Paraguay por penales y se quedó con la medalla plateada

Sobre el cierre del primer tiempo se produjo el momento de mayor tensión. Subiabre recibió una infracción dentro del área paraguaya y, mientras permanecía en el piso, Fernández le dio un rodillazo. La situación derivó en un fuerte cruce, con empujones entre futbolistas de ambos equipos y tres tarjetas amarillas.

Más cerca en el segundo tiempo

Argentina volvió a acercarse en el comienzo del complemento. Jainikoski, recién ingresado, recibió un pase cruzado, entró por izquierda y sacó un remate que pasó apenas al lado del palo. La Selección continuó buscando, pero Paraguay resistió y mantuvo el cero.

La chance más clara para evitar los penales llegó a los 84 minutos. Coronel filtró un preciso pase para Tulián, que quedó en una posición favorable para definir, aunque su disparo terminó afuera.

Cuatro minutos después, Paraguay sufrió la expulsión de Thiago Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla. Con superioridad numérica, Argentina se lanzó sobre el arco rival durante el tramo final, pero tampoco pudo encontrar el gol y la medalla dorada quedó librada a la definición desde los doce pasos.

Los penales

En la tanda, Esquivel, Domínguez, Pérez y Jainikoski convirtieron los primeros cuatro remates argentinos. Olima, sin embargo, no pudo acertar el suyo. Paraguay mostró una efectividad perfecta y convirtió sus cinco ejecuciones. Coronel tuvo a su cargo el último penal y sentenció el 5-4 que desató el festejo de la Albirroja.

Así, Argentina debió conformarse con la medalla de plata después de una final en la que contó con oportunidades para quedarse con el triunfo, pero pagó cara la falta de eficacia.

Paraguay, por su parte, volvió a subirse a lo más alto del podio y defendió el oro conquistado como local en 2022. El conjunto dirigido por el exdefensor mundialista Antolín Alcaraz había llegado a la definición después de vencer agónicamente a Chile en las semifinales.

La Albirroja también había sido protagonista durante la fase de grupos: derrotó a Argentina y Venezuela y empató frente a Uruguay para terminar como líder de su zona. En la final volvió a imponerse ante la Albiceleste, esta vez desde los penales, para celebrar otra medalla dorada.