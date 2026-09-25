El nuevo Autódromo Gálvez ya tiene fecha de estreno con el regreso del MotoGP

Cómo avanzan las obras del Autódromo Gálvez

Uno de los cambios más importantes se encuentra en el trazado. La pista ya tiene su configuración definitiva, con una nueva horquilla construida en el sector donde anteriormente estaban una antigua tribuna y el kartódromo, que será relocalizado.

La modificación apunta, entre otras cuestiones, a que el circuito pueda cumplir con las condiciones necesarias para recibir eventualmente a la Fórmula 1. También avanzan los trabajos del nuevo túnel ubicado a la altura de la curva 1, que permitirá conectar la avenida Roca con el paddock y mejorar la circulación dentro del predio.

Los nuevos boxes y garajes también forman parte de la transformación del autódromo, que busca convertirse en uno de los circuitos más modernos de la región.

"Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1", sostuvo el secretario de Deportes porteño, Fabián "Chino" Turnes.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el regreso de la categoría y señaló que la renovación del escenario apunta también a la llegada de la Fórmula 1.

La edición 2027 del MotoGP tendrá, además, un nuevo reglamento técnico y modificaciones en las alineaciones de los equipos. De esta manera, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires marcará el regreso de la categoría a un circuito que será nuevo para las escuderías.

Cuándo se podrán comprar las entradas

Las entradas para el MotoGP en Buenos Aires tendrán una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad entre el 1° y el 7 de octubre, con hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

La venta general comenzará el jueves 8 de octubre a través del sitio oficial de venta de entradas del MotoGP.