Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia durante una carrera y Hyrox quedó bajo la lupa por sus protocolos

La atleta siguió compitiendo pese a la incontinencia.

Ante la repercusión que tomó el caso, Hyrox difundió un comunicado para explicar lo sucedido. La organización reconoció que hubo "confusiones en la aplicación de sus protocolos médicos" y adelantó que analizará modificaciones para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.

"Fue una situación inesperada en la que de desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron", sostuvieron desde la organización.

El posteo Joanna Wietrzyk tras la repercusión

Ante el revuelo de las redes sociales por las repugnantes imágenes mientras competía, Wietrzyk posteó una foto en la que no se mostró apenada por nada. "Una victoria es una victoria", escribió.