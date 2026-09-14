Huracán venció a Racing y profundizó la crisis de la Academia

El Globo se impuso 2-1 en Parque Patricios con goles de Waller y Caicedo, mientras que la Academia quedó en el fondo de la tabla tras otra derrota que aumenta la preocupación.
Huracán le ganó 2-1 a Racing en el Tomás Adolfo Ducó y consiguió tres puntos importantes en la novena fecha del Torneo Clausura. Facundo Waller y Jordy Caicedo marcaron para el local, mientras que la Academia llegó al empate por un gol de rebote de uno de sus volantes. El resultado le permitió al Globo acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Racing sigue último y atraviesa un momento cada vez más complicado.
El partido fue parejo durante el primer tiempo, con situaciones para ambos equipos y pocas diferencias en el juego. Caicedo y Adrián Martínez tuvieron oportunidades para abrir el marcador, aunque ninguno pudo aprovecharlas. La más clara fue para Racing, con un cabezazo de Matías Pérez que tenía destino de gol, pero Fabio Pereyra apareció sobre la línea para evitar la conquista.
El segundo tiempo cambió por completo el ritmo del encuentro. Huracán abrió el marcador a los 8 minutos, cuando Facundo Waller apareció para empujar una pelota que había quedado suelta en el área. Racing reaccionó rápido y llegó al empate seis minutos después, con un remate de aire que se desvió en el camino y descolocó a Hernán Galíndez. El partido quedó abierto y los dos tuvieron chances para ganarlo.
La definición llegó a los 33' cuando Jordy Caicedo convirtió el 2-1 después de una gran jugada de Thaiel Peralta. El delantero recibió el pase dentro del área y empujó la pelota para darle el triunfo al Globo. Con la victoria, Huracán quedó cerca de los ocho primeros de la Zona A, mientras que Racing sumó otra derrota y profundizó una crisis que lo mantiene en el último lugar.
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