Huracán venció a Racing y profundizó la crisis de la Academia

El Globo se impuso 2-1 en Parque Patricios con goles de Waller y Caicedo, mientras que la Academia quedó en el fondo de la tabla tras otra derrota que aumenta la preocupación.

Huracán le ganó 2-1 a Racing en el Tomás Adolfo Ducó y consiguió tres puntos importantes en la novena fecha del Torneo Clausura. Facundo Waller y Jordy Caicedo marcaron para el local, mientras que la Academia llegó al empate por un gol de rebote de uno de sus volantes. El resultado le permitió al Globo acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Racing sigue último y atraviesa un momento cada vez más complicado.