Vojvoda ratificó que seguirá en Racing tras la caída ante Huracán: "No voy a abandonar a mis jugadores"

El entrenador de la Academia habló tras el 2-1 frente al Globo, reconoció el duro momento que atraviesa el equipo y dejó en claro que no piensa dar un paso al costado pese a las críticas.
La derrota ante Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura volvió a dejar a Racing en una situación delicada, último en la zona B, pero Juan Pablo Vojvoda descartó la posibilidad de abandonar su cargo y defendió el compromiso de sus futbolistas.
"Es un momento difícil para club, para mí, para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos", inició, firme pero notablemente afectado por la situación.
El técnico sostuvo que no advierte falta de identidad dentro de la cancha y remarcó el vínculo con el plantel: "Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos. No es algo táctico, los equipos no te superan". Además, cuestionó las versiones sobre una posible salida: "¿Pero qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también".
Frente a las críticas por los resultados, el conductor de la Academia fue todavía más categórico: "No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores. No me siento con esos valores". Luego insistió en que todos deben asumir responsabilidades: "Todos somos responsables pero hay que meterle huevo a esto, esté quien esté hay que meterle, hay que seguir y esa es la manera".
A la hora de explicar cómo pretende atravesar el escenario actual, planteó una receta basada en el trabajo colectivo. "Con cabeza, con voluntad, con fuerza, estando juntos, escuchando críticas, absorbiendo críticas, escuchando, aceptando", expresó. Y, aunque admitió su enojo, pidió tranquilidad: "Calma para mis adentros que estoy hirviendo también".
También se refirió al plantel y reclamó respaldo para quienes deben afrontar este presente. "Estamos en una situación extrema, donde hay que tener el carácter, la fortaleza y la inteligencia para saber jugar este tipo de partidos", señaló. En esa línea, agregó: "No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos".
Consultado puntualmente por aquello que necesita el equipo para reaccionar, el entrenador fue directo: "Ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo". Para el DT, un triunfo puede ser el punto de partida para cambiar el ánimo.
La situación, sin embargo, sigue siendo preocupante: Racing marcha último en la Zona B con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y no volvió a ganar desde la primera fecha. Además, permanece alejado de los puestos de clasificación a las copas internacionales en la Tabla Anual. La Copa Argentina aparece como otra vía, ya que el equipo avanzó tras superar dos instancias desde la llegada del actual técnico: ahora, lo espera Boca en cuartos.
En el cierre, el propio Vojvoda asumió el peso del momento y volvió a ratificar su postura. "Yo soy el máximo responsable de eso", afirmó. Ante quienes reclaman su salida, respondió: "Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva". Y concluyó: "Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Qué querés, que te diga otra cosa? Es lo que siento".
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