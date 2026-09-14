Vojvoda ratificó que seguirá en Racing tras la caída ante Huracán: "No voy a abandonar a mis jugadores"

“HAY MUCHOS ESPERANDO ESO, ¿QUÉ QUIEREN QUE ABANDONE A MIS JUGADORES?” Juan Pablo Vojvoda habló de su continuidad tras el mal semestre de Racing que marcha último en la Zona B del #TorneoClausura. pic.twitter.com/yfIF2rQxgi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

A la hora de explicar cómo pretende atravesar el escenario actual, planteó una receta basada en el trabajo colectivo. "Con cabeza, con voluntad, con fuerza, estando juntos, escuchando críticas, absorbiendo críticas, escuchando, aceptando", expresó. Y, aunque admitió su enojo, pidió tranquilidad: "Calma para mis adentros que estoy hirviendo también".

También se refirió al plantel y reclamó respaldo para quienes deben afrontar este presente. "Estamos en una situación extrema, donde hay que tener el carácter, la fortaleza y la inteligencia para saber jugar este tipo de partidos", señaló. En esa línea, agregó: "No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos".

Consultado puntualmente por aquello que necesita el equipo para reaccionar, el entrenador fue directo: "Ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo". Para el DT, un triunfo puede ser el punto de partida para cambiar el ánimo.

La situación, sin embargo, sigue siendo preocupante: Racing marcha último en la Zona B con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y no volvió a ganar desde la primera fecha. Además, permanece alejado de los puestos de clasificación a las copas internacionales en la Tabla Anual. La Copa Argentina aparece como otra vía, ya que el equipo avanzó tras superar dos instancias desde la llegada del actual técnico: ahora, lo espera Boca en cuartos.

"SI TODOS DICEN ANDATE, QUE NO SERVÍS... YO NO ME SIENTO QUE NO SIRVO, SIENTO QUE NO GANO PARTIDOS Y ME DUELE"



Vojvoda protagonizó un intenso momento en conferencia, luego de la derrota ante Huracán con la cual Racing sigue ÚLTIMO en la Zona B del #TorneoClausura pic.twitter.com/LR4Vjn0k71 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

En el cierre, el propio Vojvoda asumió el peso del momento y volvió a ratificar su postura. "Yo soy el máximo responsable de eso", afirmó. Ante quienes reclaman su salida, respondió: "Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva". Y concluyó: "Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Qué querés, que te diga otra cosa? Es lo que siento".