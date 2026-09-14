Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está Argentina en el medallero

Más atrás aparecen Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay, que también consiguieron medallas durante las primeras jornadas de los Juegos.

De todos modos, la clasificación todavía está lejos de quedar definida. Con competencias que continuarán durante las próximas dos semanas, el medallero tendrá modificaciones a medida que se disputen nuevas finales.

Qué deportes se disputan en Santa Fe 2026

El programa de los Juegos Suramericanos incluye una gran variedad de disciplinas. Entre los deportes individuales se encuentran atletismo, natación, aguas abiertas, ciclismo, gimnasia artística y rítmica, esgrima, judo, karate, taekwondo, boxeo, lucha y levantamiento de pesas.

También forman parte del programa tiro deportivo, tiro con arco, remo, vela, triatlón, escalada, surf y esquí náutico, además de otras disciplinas.

En cuanto a los deportes colectivos, habrá competencia en fútbol, hockey sobre césped, handball, rugby 7, vóleibol, vóleibol de playa, polo acuático y sóftbol.

El programa también incluye disciplinas como pádel, squash, ráquetbol, bowling, bochas, pelota vasca, skateboarding, esports y SUP, entre otras.

Qué falta disputar

Los Juegos Suramericanos todavía tienen por delante una extensa agenda. Durante los próximos días continuarán las competencias clasificatorias y comenzarán a definirse nuevas medallas en diferentes disciplinas.

Argentina tendrá actividad en deportes como atletismo, natación, hockey, boxeo, gimnasia, esgrima, levantamiento de pesas, ciclismo, remo, vela y triatlón, entre otros.

Además, los deportes colectivos tendrán un papel importante en la segunda parte de la competencia. Las selecciones de hockey, fútbol, vóleibol, rugby 7 y handball, entre otras, buscarán avanzar en sus respectivos torneos y pelear por un lugar en los podios.

Uno de los atractivos de esta edición es que varias disciplinas tienen importancia más allá de los propios Juegos, ya que algunas competencias funcionan como instancia de clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La competencia continúa hasta el 26 de septiembre

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan principalmente en Santa Fe, Rosario y Rafaela, ciudades que concentran buena parte de las competencias.

Con Brasil como líder y Argentina en el segundo lugar, la pelea por el medallero recién comienza. Todavía quedan numerosos deportes por definir y una extensa agenda de competencias antes de la ceremonia de cierre prevista para el 26 de septiembre.

La delegación argentina buscará aprovechar las próximas jornadas para sumar nuevas medallas y acercarse al liderazgo, mientras Brasil intentará mantener la ventaja conseguida durante el comienzo de la competencia.