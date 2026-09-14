Tres partidos cierrran la fecha 9 del Torneo Clausura

Además, Riestra viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Banfield. Luego del 1-1 en los 90 minutos, cayó por penales en los cuartos de final.

Cómo llega Lanús

El Granate llega con un triunfo por 1-0 sobre Defensa y Justicia en su última presentación. El equipo de Mauricio Pellegrino buscará aprovechar ese resultado para sumar nuevamente de a tres y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Posible 11 de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Posible 11 de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

El Granate tiene momentos irregulares pero quiere seguir sumando para llegar a los playoffs.

Banfield vs. Barracas Central

Banfield recibirá este lunes a Barracas Central en el estadio Florencio Sola, desde las 19:00, por la novena fecha del Torneo Clausura. El arbitro será Sebastián Zunino. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Cómo llega Banfield

El Taladro buscará recuperarse en el torneo después de una serie de resultados irregulares. El equipo llega con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación y, luego de aver caído por 3 a 1 ante Aldosivi. Además, atraviesa un buen momento en la Copa Argentina luego de haber eliminado a Riestra por penales para avanzar a las semifinales.

Cómo llega Barracas Central

El Guapo también necesita volver a ganar para meterse entre los equipos que avanzarán a los playoffs. Viene de empatar 0-0 ante Argentinos, Barracas llega después de una serie de resultados adversos y buscará hacerse fuerte como visitante ante Banfield.

Posible 11 de Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Posible 11 de Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Barracas, si gana, se mete entre los 8. A Banfield no le alcanza.

Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto

En el "segundo" clásico cordobés, Instituto recibirá este lunes a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, desde las 21:15, en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR, y se podrá ver por TNT Sports Premium.

Cómo llega Instituto

La Gloria suma 16 puntos y se encuentra en el cuarto lugar de la Zona A, a una unidad de Vélez y Defensa y Justicia, que comparten la cima. Un triunfo le permitiría alcanzar los 19 puntos y quedar como único líder del grupo.

El equipo de Diego Flores viene de perder 3-2 ante Unión en Santa Fe, resultado que puso fin a una racha de seis encuentros sin derrotas.

Cómo llega Estudiantes de Río Cuarto

El León del Imperio atraviesa un momento complicado: acumula siete partidos consecutivos sin ganar en el Clausura. En su última presentación perdió 2-0 frente a Sarmiento y buscará dar el golpe en Alta Córdoba para cortar la racha negativa.

El conjunto dirigido por Rubén Forestello consiguió su único triunfo del campeonato en la primera fecha, ante Tigre. Desde entonces sumó cuatro derrotas y tres empates. Está en el puesto 13 de la Zona B, con 6 puntos. Los dos últimos de este grupo son Aldosivi y Racing, ambos con 5 puntos.

Posible 11 de Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Posible 11 de Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente y Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.