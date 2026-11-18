“Juan Manuel Fangio fue una inspiración y mi mentor en mi carrera. También José Froilán González y los hermanos Rodríguez. Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1. Para nosotros es importante tener la presencia de América Latina, que es diferente de los europeos. Tengo mucho orgullo por haber ganado dos carreras en Buenos Aires”, afirmó el piloto de 80 años, al recordar sus victorias de 1973 y 1975.

No es la primera vez que el Jefe de Gobierno se reúne con figuras y dirigentes de la Fórmula 1 para contarles el avance de las obras en el nuevo circuito. En abril se reunió con el piloto argentino Franco Colapinto y en septiembre le presentó al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, el plan de renovación total del Autódromo de Villa Soldati.

Hace unos días se entrevistó con el presidente y CEO de la F1, el italiano Stefano Domenicali, en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil. Fue un gran paso en el anhelo de concretar un evento histórico en el territorio porteño.

Jorge Macri explicó: “Queremos tener el Autódromo terminado para las pruebas y que esté listo porque del 9 al 11 de abril se corre el MotoGP. En marzo, si podemos, tener un convenio ya firmado con la Fórmula 1, que nos dé certeza de que a partir de 2028 o 2029 poder tener en la Argentina el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires”.

Las reformas ampliarán la capacidad del Autódromo a 150 mil espectadores por día y generará un fuerte desarrollo económico en la zona sur de la Ciudad. El dato se sostiene en base a la pasión nacional por el deporte motor, con al menos 17 millones de argentinos fanáticos de la Fórmula 1. Y se refuerza con el interés por Franco Colapinto.

La Ciudad va a estrenar internacionalmente el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia mundial de motociclismo. Del 9 al 11 de abril, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la temporada 2027 (las entradas ya están en venta).

El MotoGP será la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional, para consolidar a Buenos Aires, la Capital Mundial del Deporte 2027, como un centro global de eventos masivos y turismo. El impacto económico previsto solamente para el MotoGP es de 140 millones de dólares.

El asfaltado de la pista -que será de tres capas- comenzó en octubre y estará terminado en febrero. Hay tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. La recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

El nuevo túnel de 400 metros que se está construyendo conectará el acceso de la avenida Roca con el paddock. Para enero se terminará el edificio de los boxes, mientras se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias que se podrían producir por el fenómeno de El Niño.