La distinción había sido aprobada previamente por la Legislatura de la Ciudad y representa un reconocimiento institucional a la presencia del Pontífice, cuya llegada despierta una especial expectativa entre los fieles argentinos.

De la ceremonia también participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y la directora general de Cultos, Pilar Bosca.

La visita de León XIV adquiere una relevancia histórica debido a que la Argentina no recibía a un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país.

El actual Pontífice mantiene, además, una estrecha vinculación con América Latina, donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral. Entre 2015 y 2023 se desempeñó como obispo de Chiclayo, en Perú, una experiencia que fortaleció su relación con las comunidades de la región.

El lugar elegido para la ceremonia también posee un importante valor histórico y religioso. La plazoleta recuerda la segunda fundación de Buenos Aires, realizada por Juan de Garay el 11 de junio de 1580, cuando la ciudad recibió el nombre de "Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre".

Tras recibir las llaves de la Ciudad, León XIV continuó su agenda oficial rumbo al Palacio Libertad, donde tenía previsto participar de un encuentro junto al presidente Milei, ministros nacionales, gobernadores y representantes del cuerpo diplomático.

Allí, el mandatario argentino y el Papa brindarían discursos transmitidos por cadena nacional, como parte de las actividades programadas para la histórica visita.