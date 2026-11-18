El medallista olímpico compartió imágenes de una experiencia en las sierras cordobesas, donde participó de una ceremonia ancestral y habló sobre su proceso de autodescubrimiento tras dejar el deporte profesional.
Facundo Conte sorprendió en las redes sociales al mostrar una faceta desconocida de su vida después de abandonar el vóley profesional. El exintegrante de la Selección argentina participó de un retiro espiritual en las sierras de Córdoba junto a la comunidad Yaguán-Uabá, una tribu amazónica, donde formó parte de distintas actividades y de una ceremonia de medicina tradicional. Las imágenes, en las que aparece con el rostro pintado, despertaron curiosidad entre sus seguidores.
El propio Conte explicó los detalles de la experiencia a través de un extenso mensaje que publicó en Instagram. Allí contó que participó de una ceremonia con ayahuasca, una bebida psicoactiva de origen amazónico, y describió el encuentro como una oportunidad para explorar aspectos personales que habitualmente permanecen ocultos. "Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras", relató.
Durante su explicación, el exdeportista también se refirió a las pinturas que llevaba en la cara y que todavía conservaba varios días después de la experiencia. Según contó, la comunidad utilizó una tintura elaborada a partir de una planta para realizar el diseño. Además, compartió una reflexión sobre la importancia de animarse a conocerse y explorar las propias emociones: "No tengan miedo a explorarse, a profundizarse, porque ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos que hemos aprendido a esconder y a guardar para no ser dañados y sobrevivir en este mundo de locura".
En otro tramo de su publicación, Conte reconoció que mostrarse de una manera diferente a la que estaba acostumbrado le generaba incomodidad. "Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban", expresó.
Lejos de presentar su experiencia como una invitación a consumir ayahuasca, el exjugador aclaró que su mensaje apuntaba a la exploración personal y a la posibilidad de abrirse emocionalmente. "Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís", sostuvo. También explicó que busca compartir su propio proceso de autodescubrimiento y generar espacios de encuentro con otras personas.
La publicación incluyó fotografías y videos del retiro, en los que se lo pudo ver tocando un instrumento musical y disfrutando del entorno natural cordobés. Junto a ese material, escribió una frase que sintetizó el sentido que quiso darle a esta nueva etapa: "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer".
La experiencia personal de Conte llegó después de una extensa carrera deportiva que lo convirtió en uno de los referentes del vóley argentino. Hijo del histórico Hugo Conte, debutó en la Selección mayor en 2008 y disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Su momento más importante con la camiseta albiceleste fue la medalla de bronce conseguida en Tokio, donde Argentina venció 3-2 a Brasil en el partido por el tercer puesto y el atacante aportó 21 puntos.
Además de sus logros olímpicos, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y conquistó títulos en distintas ligas internacionales, con pasos por Italia, Polonia, Rusia, China y Brasil. En 2022 regresó al país para jugar en Ciudad de Buenos Aires y, después de su participación en París 2024, decidió cerrar su etapa en la Selección y posteriormente anunció su retiro definitivo del vóley profesional.
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