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Lejos de presentar su experiencia como una invitación a consumir ayahuasca, el exjugador aclaró que su mensaje apuntaba a la exploración personal y a la posibilidad de abrirse emocionalmente. "Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís", sostuvo. También explicó que busca compartir su propio proceso de autodescubrimiento y generar espacios de encuentro con otras personas.

La publicación incluyó fotografías y videos del retiro, en los que se lo pudo ver tocando un instrumento musical y disfrutando del entorno natural cordobés. Junto a ese material, escribió una frase que sintetizó el sentido que quiso darle a esta nueva etapa: "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer".

Del bronce olímpico al retiro del vóley profesional

La experiencia personal de Conte llegó después de una extensa carrera deportiva que lo convirtió en uno de los referentes del vóley argentino. Hijo del histórico Hugo Conte, debutó en la Selección mayor en 2008 y disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Su momento más importante con la camiseta albiceleste fue la medalla de bronce conseguida en Tokio, donde Argentina venció 3-2 a Brasil en el partido por el tercer puesto y el atacante aportó 21 puntos.

Conte fue una de las figuras de la Selección argentina que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además de sus logros olímpicos, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y conquistó títulos en distintas ligas internacionales, con pasos por Italia, Polonia, Rusia, China y Brasil. En 2022 regresó al país para jugar en Ciudad de Buenos Aires y, después de su participación en París 2024, decidió cerrar su etapa en la Selección y posteriormente anunció su retiro definitivo del vóley profesional.