¿Qué necesitan River e Independiente para clasificar a Libertadores y Sudamericana?

Por un lado, River terminó cuarto en la tabla anual, por detrás de Argentinos Juniors, que fue el último equipo en clasificar por posición. Sin embargo, según ciertos resultados, podría liberarse un cupo y Marcelo Gallardo y sus dirigidos tendrían la chance de ingresar a la Copa Libertadores, aunque sea desde la primera fase, con la posibilidad de llegar luego a la fase de grupos.

Independiente, en tanto, cerró un año complicado. Tras un primer semestre alentador, en el que parecía recuperar protagonismo en el torneo local y aseguraba su participación en la fase final de la Copa Sudamericana, sufrió una eliminación anticipada por escritorio ante la Universidad de Chile. Además, atravesó una racha de 14 partidos sin victorias, un cambio de director técnico y apenas cuatro triunfos consecutivos en el cierre del torneo, que no fueron suficientes para clasificar, quedando Barracas Central como último equipo asegurado para la Sudamericana.

¿Qué necesitan para clasificar?

River: El Millonario ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa Sudamericana. Para clasificar a la Libertadores, depende de Boca Juniors: si el Xeneize vence a Racing y luego se consagra campeón del Torneo Clausura, se liberará un cupo por tabla, y el siguiente equipo beneficiado sería River. Así, el equipo de Gallardo accedería a la fase 2 de la Libertadores y luego debería superar la fase 3 para llegar a la fase de grupos.

gallardoindependienterivadavia Marcelo Gallardo, en un River que no presentó su mejor cara durante el año.

Independiente: El Rojo necesita asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana, tras un año con importantes inversiones que ahora afrontará sin competencia internacional. Su posibilidad depende de los resultados de las semifinales del torneo: si Boca o Racing llegan a la final y la ganan frente al ganador de la otra semifinal (Estudiantes o Gimnasia de La Plata), Independiente podría ingresar directamente a la fase de grupos de la Sudamericana.

Gustavo-Quinteros-Independiente Gustavo Quinteros llegó y le cambió la cara al Rojo.

En un año en el que los resultados no acompañaron, la consagración del máximo rival podría darles al equipo de Nuñez y Avellaneda la posibilidad de renovar energías y enfrentar un 2026 con una competencia internacional.