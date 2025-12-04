Batalla campal en la definición de la Copa de Oro en Concepción del Uruguay

El Lobo ganó 1 a 0 y se consagró campeón en el estadio Hermanos Núñez pero, tras el pitazo final y los festejos, la situación se desbordó y los jugadores, cuerpos técnicos y ayudantes de ambos planteles desataron una batalla campal en el campo de juego. Una riña que parecía no tener fin.

Los efectivos policiales ingresaron para proteger a la terna arbitral. Todavía se desconocen las razones de la reacción de los protagonistas.

