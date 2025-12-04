Fútbol |

Batalla campal en la definición de la Copa de Oro en Concepción del Uruguay

Tras el pitazo final, los jugadores se agarraron a las piñas en el campo de juego.

Gimnasia y Lanús definieron los playoffs de la Copa de Oro de la Tercera División de Concepción del Uruguay y al finalizar el partido se desató una tremenda gresca.

ADEMÁS: Boca le ganó por penales a Gimnasia y se consagró campeón del Torneo de Reserva

El Lobo ganó 1 a 0 y se consagró campeón en el estadio Hermanos Núñez pero, tras el pitazo final y los festejos, la situación se desbordó y los jugadores, cuerpos técnicos y ayudantes de ambos planteles desataron una batalla campal en el campo de juego. Una riña que parecía no tener fin.

Los efectivos policiales ingresaron para proteger a la terna arbitral. Todavía se desconocen las razones de la reacción de los protagonistas.

Mirá el video de la batalla campal de la definición en Concepción del Uruguay:

Embed

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados