Boca le ganó por penales a Gimnasia y se consagró campeón del Torneo de Reserva

El Xeneize fue efectivo y convirtió con Mateo Mendía, Lautaro Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera, que anotó el penal de la coronación. En el Lobo, solo marcó Juan Cruz Cortazzo, mientras que Leonel Troncoso e Ignacio Zappulla erraron sus disparos.

A los 9 minutos de juego, Santino López García abrió el marcador para Gimnasia. Valentino Simoni lo igualó al comienzo del segundo tiempo y forzó el tiempo extra dado que terminaron 1 a 1 en los 90 minutos. Boca dio vuelta el encuentro en el alargue con un tanto de Leonel Flores.

Pero apenas comenzó la segunda etapa del tiempo extra Sergio Troncoso convirtió un golazo espectacular que provocó que el encuentro se definiera desde los doce pasos. El conjunto de La Ribera convirtió todas sus ejecuciones, mientras que el Lobo falló dos de los tres que pateó y se acabó la historia.

De esta manera, Boca ratificó su chapa de candidato y máximo ganador histórico de la división reserva con 23 títulos oficiales. River (15), San Lorenzo (13) e Independiente (11) lo siguen en títulos. Ahora, el Xeneize se enfrentará por la final del Trofeo de Campeones 2025 ante Vélez (campeón del Torneo Apertura 2025), el próximo martes 9 de diciembre a las 20 horas, nuevamente en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.