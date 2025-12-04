Fútbol |

El duro testimonio de Ricardo Caruso Lombardi sobre su salud

El exentrenador de San Lorenzo volvió a hablar sobre el tumor cerebral que le detectaron en 2023.

Ricardo Caruso Lombardi, uno de los personajes más verborrágicos del fútbol argentino, decidió mostrarse nuevamente vulnerable. A dos años de la cirugía en la que le extirparon parcialmente un meningioma, un tipo de tumor cerebral benigno, el exentrenador confirmó que la lesión volvió a crecer y que vive el proceso con una mezcla de incertidumbre, angustia y realismo.

En una entrevista con Clarín, Caruso contó que los últimos estudios arrojaron un resultado que no esperaba: el tumor avanzó. Esa noticia reactivó viejos temores que nunca terminaron de irse: “A veces me pongo a pensar y me empieza a doler la cabeza de verdad”, confesó.

Desde su operación, su día a día cambió por completo. Tuvo que ajustar rutinas, reforzar controles médicos y aprender a convivir con con el miedo cada vez que surge un síntoma o una duda. Aunque intenta mantener su humor que lo caracteriza, reconoce que la incertidumbre lo acompaña permanente: “Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo”.

Pese a esta situación, Caruso se aferra a una vida activa y rodeado de su familia y amigos. A modo de desahogo, el exentrenador sostiene que hablarlo públicamente le ayuda mucho y admite que no es fácil de transitar. Además, cree que visibilizar su caso puede ayudar a otros a no desatender señales del cuerpo: “Hay que hacerse estudios, no hay que dejar pasar las señales”.

El exdirector técnico de San Lorenzo confía en que los controles periódicos van a permitirle mantener la situación bajo vigilancia.

