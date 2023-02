La AFA anunció que renovó con Lionel Scaloni

De momento no hay un comunicado oficial pero el tweet publicado en la cuenta de la Selección es contundente: "CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato. ¡Seguimos! #ScalonetaModoOn #TodosJuntos", señala junto a una imagen que muestra al pujatense dando indicaciones en primer plano y sosteniendo la Copa del Mundo, de fondo, con el número 2026 en el centro.

El tweet no sólo recibió de inmediato cientos de mensajes celebrando la decisión, sino que tuvo el retweet del propio entrenador, quien se encuentra en París junto a Tapia para la ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA, donde está ternado como mejor DT del año.

Poco después, el titular de la casa del fútbol argentino publicó una foto tomando un café en un hotel de la capital francesa junto al técnico con un mensaje contundente que echa por tierra todas las dudas y rumores sobre algunas desavenencias que dilataron la firma de la renovación.

Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva.



"Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo", subió Chiqui Tapia.

Resta saber si habrá cambios en el cuerpo técnico, si se incluyeron modificaciones en lo que tiene que ver con el manejo de las selecciones juveniles y si la mejora económica finalmente es significativa como para hacer del cargo el mejor pago del país (muchos DT de equipos de Primera ganaban más que Scaloni y los colegas que lo precedieron en el cargo).