Oficial: los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol publicó la programación de la próxima instancia del campeonato: Boca y Argentinos se enfrentarán este domingo en La Bombonera.
La Liga Profesional de Fútbol publicó los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura, que se llevarán a cabo entre el próximo sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing, Argentinos Juniors, Estudiantes, Central Córdoba, Barracas Central, Gimnasia, Lanús y Tigre son los clubes que siguen camino al título.
La jornada iniciará con el enfrentamiento entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Pincha, que está en medio de un conflicto con la AFA por realizar de espaldas el pasillo de campeón a Rosario Central, podrá llevar visitantes al encuentro.
Después, Boca y Argentinos Juniors se medirán este domingo, desde las 18.30 en La Bombonera, en busca de un lugar en las semifinales. El Xeneize está en levantada con cinco triunfos seguidos con festejo en el Superclásico incluido. Por su parte, el Bicho, que está desarrollando un gran juego, viene de lograr una buena victoria ante Vélez.
Por último, el mes de diciembre abrirá con los últimos dos partidos de cuartos de final. Desde las 17, Barracas Central recibirá a un Gimnasia de La Plata entonado que ganó sus últimos cuatro duelos. Y a partir de las 21:30, Racing, que viene de eliminar a River, jugará contra el ganador de Lanús o Tigre. Si vence el Granate, se llevará a cabo en La Fortaleza. En cambio, si triunfa el Matador, el Cilindro de Avellaneda hospedará el encuentro.
Sábado 29 de noviembre
21.30: Central Córdoba– Estudiantes
Domingo 30 de noviembre
18.30: Boca – Argentinos Juniors
Lunes 1 de diciembre
17.00: Barracas Central – Gimnasia
21.30: Racing – Lanús o Tigre
