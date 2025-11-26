Oficial: los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

La jornada iniciará con el enfrentamiento entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Pincha, que está en medio de un conflicto con la AFA por realizar de espaldas el pasillo de campeón a Rosario Central, podrá llevar visitantes al encuentro.

Después, Boca y Argentinos Juniors se medirán este domingo, desde las 18.30 en La Bombonera, en busca de un lugar en las semifinales. El Xeneize está en levantada con cinco triunfos seguidos con festejo en el Superclásico incluido. Por su parte, el Bicho, que está desarrollando un gran juego, viene de lograr una buena victoria ante Vélez.

Por último, el mes de diciembre abrirá con los últimos dos partidos de cuartos de final. Desde las 17, Barracas Central recibirá a un Gimnasia de La Plata entonado que ganó sus últimos cuatro duelos. Y a partir de las 21:30, Racing, que viene de eliminar a River, jugará contra el ganador de Lanús o Tigre. Si vence el Granate, se llevará a cabo en La Fortaleza. En cambio, si triunfa el Matador, el Cilindro de Avellaneda hospedará el encuentro.

Sábado 29 de noviembre

21.30: Central Córdoba– Estudiantes

Domingo 30 de noviembre

18.30: Boca – Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

17.00: Barracas Central – Gimnasia

21.30: Racing – Lanús o Tigre