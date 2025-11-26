River rompió el silencio: "No hubo votación para declarar campeón a Rosario Central"

En el marco de la primera reunión de Comisión Directiva que encabezó el flamante presidente Stefano Di Carlo, un vocal opositor consultó acerca de la postura institucional sobre este tema. Y Villarroel se sinceró: “River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración”.

Villarroel salió en la foto que subió la Asociación del Fútbol Argentino aquel día junto con dirigentes y jugadores del Canalla, sin embargo su relato coincide con lo expresado por Estudiantes de la Plata a través de sus redes sociales al momento de darse a conocer la noticia.

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Villarroel, representante de River en AFA, recordó que la reunión del pasado jueves iba a ser meramente informativa y que servía para definir los torneos que se iban a disputar la próxima temporada. Estas declaraciones, brindadas en un ámbito reservado para socios, fueron explicativas y no buscan sentar una postura del club al respecto.

Las competencias que se llevarán a cabo en la Primera División en 2026

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga (mejor de la tabla anual)

Campeón del año (triangular entre los campeones del Apertura y Clausura y el Campeón de Liga)

Copa Argentina

Trofeo de Campeones (lo disputan el campeón del Apertura y el Clausura)

Supercopa Argentina (la disputan el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina)

Supercopa Internacional (lo disputan el Campeón de Liga y el ganador del Trofeo de Campeones)

Recopa de Campeones (triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional)