River rompió el silencio: "No hubo votación para declarar campeón a Rosario Central"

Ignacio Villarroel, vicepresidente del Millonario, contó que en AFA solamente se mencionó que habría un reconocimiento para el Canalla.
River rompió el silencio sobre la polémica decisión de la AFA de declarar campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, cuando no estaba establecido a inicio de la temporada. Ignacio Villarroel, vicepresidente del Millonario que estuvo presente en la reunión sobre el tema, aseguró que "no hubo votación".
En el marco de la primera reunión de Comisión Directiva que encabezó el flamante presidente Stefano Di Carlo, un vocal opositor consultó acerca de la postura institucional sobre este tema. Y Villarroel se sinceró: “River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración”.
Villarroel salió en la foto que subió la Asociación del Fútbol Argentino aquel día junto con dirigentes y jugadores del Canalla, sin embargo su relato coincide con lo expresado por Estudiantes de la Plata a través de sus redes sociales al momento de darse a conocer la noticia.
"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".
Villarroel, representante de River en AFA, recordó que la reunión del pasado jueves iba a ser meramente informativa y que servía para definir los torneos que se iban a disputar la próxima temporada. Estas declaraciones, brindadas en un ámbito reservado para socios, fueron explicativas y no buscan sentar una postura del club al respecto.
Torneo Apertura
Torneo Clausura
Campeón de Liga (mejor de la tabla anual)
Campeón del año (triangular entre los campeones del Apertura y Clausura y el Campeón de Liga)
Copa Argentina
Trofeo de Campeones (lo disputan el campeón del Apertura y el Clausura)
Supercopa Argentina (la disputan el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina)
Supercopa Internacional (lo disputan el Campeón de Liga y el ganador del Trofeo de Campeones)
Recopa de Campeones (triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional)
