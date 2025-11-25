El sorpresivo gesto de Javier Milei en apoyo a Estudiantes en medio de su conflicto con AFA

Milei recibió al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, con este detalle llamativo en su silla personal. El presidente está alineado a Juan Sebastián Verón por su rivalidad con Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien no le permitió meter las SAD en el fútbol argentino.

Tras su acto de protesta, al realizar de espaldas el pasillo de campeón a Rosario Central, el Tribunal de Disciplina le abrió un expediente a Estudiantes y ordenó a declarar a varios jugadores. El Pincha decidió que realizará una defensa para todos los futbolistas, en donde acusará un delito cibernético porque el boletín de la AFA en el que se especifica cómo debe ser realizado el pasillo de campeón fue editado tras el encuentro entre ambos equipos.

Por otro lado, el club platense comentará que otros equipos en otras ocasiones no cumplieron con la realización del pasillo de campeón y no hubo sanciones. Por lo tanto, consideran injusta la investigación que abrió el Tribunal de Disciplina de la AFA y la posibilidad de haber castigo a sus jugadores.

La polémica decisión de la AFA de consagrar campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual cuando no estaba establecido a inicio del año volvió a abrir la grieta entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón. Y también la de Javier Milei con el presidente del fútbol argentino.