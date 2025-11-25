Investigan una financiera vinculada a Chiqui Tapia por maniobras de lavado

Vallejos está acusado de lavado de dinero y evasión a partir de la denuncia que realizó ARCA, las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047.

Transferencias sospechosas

En la denuncia consta que Sur Finanzas recibió dinero por transferencias realizadas a través de una billetera virtual, que suman un total de $818.000.000.000.

Mientras que la DGI, que también participó de la investigación, detectó que entre quienes que movieron esa cifra se encuentran sujetos no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica.

La financiera fue fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Almirante Brown, y durante la gestión de Tapia en la AFA tuvo un rol como anunciante, primero, y como otorgante de préstamos de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de Primera División.

En 2022 la firma se creó con la denominación de Neblockchain S.A., pero sus actividades más intensas tomaron forma a fines de 2023, en torno a la gestión de criptomonedas y billetera virtual, hasta que en agosto de 2024 modifica su nombre para denominarse con el actual de Sur Finanzas.

Ariel Vallejos publica habitualmente en sus redes sociales fotos junto a Tapia, mientras Sur Finanzas logró que en los últimos tiempos el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame “Copa Sur Finanzas”.

Asimismo, actuó como sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda; y colocó importante publicidad en el Club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos.