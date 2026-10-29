La FIA reveló que Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras el cruce con Colapinto

Ante esa situación, el argentino solicitó por radio que el equipo intercambiara las posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío”, expresó con evidente frustración.

Finalmente, Gasly ingresó a boxes y perdió varios puestos, por lo que terminó la carrera en el 12.º lugar. Colapinto, en cambio, logró conservar su posición y finalizó séptimo, por delante de Piastri.

La situación generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde el piloto francés recibió mensajes de odio y amenazas que también alcanzaron a su familia. Frente a lo ocurrido, el presidente de la FIA había expresado públicamente su respaldo al corredor.

“El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento”, había señalado Ben Sulayem en un comunicado.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que puede tener la violencia digital para el automovilismo. “Corremos el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet”, sostuvo. En ese sentido, recordó que la FIA trabaja contra el acoso en línea mediante su programa United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea).

En medio de la polémica, el propio Colapinto pidió a sus seguidores que dejaran de enviar mensajes de odio contra su compañero. Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, advirtió que el piloto argentino dejaría de hablar con los medios de comunicación de Argentina si continuaban las agresiones.