Nico Williams reveló cómo influyó Nahuel Molina en el gol de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

Luego, detalló qué pasó por su cabeza antes de asistir al goleador. "Cuando veía el balón, decía 'no llego'. Y, cuando me empujó, digo 'hostia'... No me da tiempo para rematar a puerta, pues la dejo ahí... Y justo estaba Fer y la metió".

Con ese tanto en el tiempo suplementario, España se impuso 1-0 ante Argentina en la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey y conquistó el segundo Mundial de su historia. Una definición ajustada que, según la explicación del delantero, se resolvió también por un detalle que pasó inadvertido para muchos.