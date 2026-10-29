Nico Williams reveló cómo influyó Nahuel Molina en el gol de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

El extremo español contó un detalle decisivo de la jugada que sentenció el partido en el alargue. “La gente no se da cuenta”, advirtió al explicar qué le permitió asistir al autor del tanto.
Un contacto dentro del área pudo cambiar el desenlace de la final del Mundial 2026. Nico Williams aseguró que el empujón de Nahuel Molina fue determinante para que pudiera intervenir en la jugada que terminó con el gol de Ferran Torres y la consagración de España frente a la Selección Argentina. ¿Un golpe de suerte?
La acción ocurrió al comienzo del segundo tiempo del alargue, cuando el marcador todavía estaba 0-0. Tras un envío al área, el atacante logró peinar la pelota hacia atrás y el entonces futbolista del Barcelona apareció para sacar un potente remate que quebró la igualdad.
Meses después de aquella definición, el extremo del Athletic Bilbao reconstruyó la secuencia y explicó por qué el roce con el lateral argentino resultó fundamental. "¿Sabes qué pasa? Esto es mortal. La gente no se da cuenta. Si Molina no me llega a empujar, no llego, eh. No llego ni en mil vidas", afirmó.
En una entrevista con Futbolemotion, también describió cómo se produjo el choque mientras la pelota caía. "Está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos", relató sobre el movimiento del defensor.
Luego, detalló qué pasó por su cabeza antes de asistir al goleador. "Cuando veía el balón, decía 'no llego'. Y, cuando me empujó, digo 'hostia'... No me da tiempo para rematar a puerta, pues la dejo ahí... Y justo estaba Fer y la metió".
Con ese tanto en el tiempo suplementario, España se impuso 1-0 ante Argentina en la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey y conquistó el segundo Mundial de su historia. Una definición ajustada que, según la explicación del delantero, se resolvió también por un detalle que pasó inadvertido para muchos.
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