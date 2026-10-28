Con Messi y una asistencia de De Paul, Inter Miami igualó 2 a 2 con Cincinnati

Las Garzas repartió puntos con el conjunto de Ohio este miércoles como local por la fecha 32 de la Major League Soccer con los campeones del mundo en cancha.
Inter Miami empató 2 a 2 con Cincinnati como local en la fecha 32 de la Major League Soccer con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en cancha. El astro rosarino disputó los 90 minutos y Motorcito dio una asistencia clave para lograr rescatar un punto en el encuentro.
Después de una primera parte sin goles, llegaron todas las emociones en el complemento: Luis Suárez abrió el marcador a los 61 minutos y parecía encaminar la victoria del conjunto de Florida, que buscaba recuperarse tras la caída ante New York Red Bulls.
Sin embargo, Cincinnati reaccionó en el tramo final y dio vuelta el resultado con dos tantos en apenas seis minutos: Kenji Mboma Dem igualó a los 80' y Samuel Gidi puso el 2-1 a los 86'. Un cierre que complicaba seriamente las aspiraciones del equipo de Messi.
Pero, cuando la derrota parecía inevitable, Fillipi apareció a los 90 minutos para establecer el 2-2 definitivo y rescatar un punto para Inter Miami. Messi, que recibió una tarjeta amarilla durante el primer tiempo, no logró aportar un gol o asistencia más allá de moverse por todo el campo.
Con este resultado, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este, a dos puntos del segundo New England Revolution, su próximo rival. El equipo de Messi tendrá una oportunidad clave este domingo, cuando se enfrenten directamente en un partido que puede resultar determinante para definir las posiciones de cara a los playoffs.
comentar