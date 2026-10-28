Diego Milito perdió otro dirigente de la CD de Racing y evalúa un cambio de mánager

El presidente de la Academia recibió la renuncia del Chino Leunis, el famoso periodista que era vocal de la dirigencia. Además, analiza la llegada de Burdisso por Saja para manejar el fútbol.
Racing sumó una nueva salida en su Comisión Directiva encabezada por Diego Milito. Leandro "Chino" Leunis presentó su renuncia como vocal titular y dejó de formar parte de la conducción de la Academia, en medio de un contexto complicado para el club tanto en lo deportivo como en lo institucional.
El club de Avellaneda confirmó la decisión a través de un comunicado oficial, en el que agradeció al conductor televisivo por el trabajo realizado durante su etapa como dirigente. Leunis también se expresó públicamente para explicar los motivos de su alejamiento.
"Después de pensarlo mucho, tomé la difícil decisión de renunciar a mi cargo en la Comisión Directiva", manifestó el periodista, quien reconoció que no fue una determinación sencilla por el lugar que ocupa Racing en su vida. En su mensaje, Leunis remarcó que su relación con la Academia trasciende cualquier función dirigencial. Y agradeció a quienes lo acompañaron durante esta etapa y aseguró que seguirá vinculado emocionalmente con el club.
La renuncia se suma a la licencia solicitada en septiembre por Hernán Lacunza, vicepresidente primero de Racing, quien decidió apartarse temporalmente para enfocarse en su proyecto político de cara a 2027. Así, la gestión de Milito atraviesa nuevos movimientos internos mientras el club comienza a planificar la próxima temporada.
Por otro lado, las diferencias entre Sebastián Saja (Director Deportivo) y Javier Wainer (Secretario y responsable de la preselección de refuerzos) se agudizaron por la falta de resultados. Mientras tanto, Milito almorzó y recorrió el predio de Ezeiza con Nicolás Burdisso, ex manager de Boca, Fiorentina y el Monza de Italia, que se encuentra sin trabajo.
Por su disconformidad con el manejo del fútbol profesional, Saja ya habría vislumbrado la posibilidad de dar un paso al costado en diciembre de este año e incluso le habría manifestado sus intenciones al mandamás. En ese sentido, el vínculo del Príncipe con el exdefensor central tomaría aún más fuerza.
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