Diego Milito perdió otro dirigente de la CD de Racing y evalúa un cambio de mánager

Por otro lado, las diferencias entre Sebastián Saja (Director Deportivo) y Javier Wainer (Secretario y responsable de la preselección de refuerzos) se agudizaron por la falta de resultados. Mientras tanto, Milito almorzó y recorrió el predio de Ezeiza con Nicolás Burdisso, ex manager de Boca, Fiorentina y el Monza de Italia, que se encuentra sin trabajo.

Por su disconformidad con el manejo del fútbol profesional, Saja ya habría vislumbrado la posibilidad de dar un paso al costado en diciembre de este año e incluso le habría manifestado sus intenciones al mandamás. En ese sentido, el vínculo del Príncipe con el exdefensor central tomaría aún más fuerza.