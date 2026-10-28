Platense le ganó a Atlético Tucumán por penales y es finalista de la Copa Argentina

Tras la igualdad 1 a 1 en los 90 minutos, el Calamar se impuso 5 a 4 al Decano desde los doce pasos en Salta y accedió a la definición del certamen federal, donde se medirá con Boca o Banfield.
Histórico: Platense venció a Atlético Tucumán por penales en Salta y es finalista de la Copa Argentina. Tras la igualdad 1 a 1 en los 90 minutos, el Calamar se impuso 5 a 4 al Decano desde los doce pasos y accedió a la definición del certamen federal, donde se medirá con Boca o Banfield por el título.
Atlético Tucumán se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Renzo Tesuri aprovechó un centro de Juan Infante y definió para superar a Juan Pablo Cozzani. Platense quedó obligado a reaccionar ante un rival que había conseguido trasladar al marcador su mejor momento durante esa etapa.
La respuesta llegó en el complemento. A los 13 minutos, Nicolás Retamar conectó de cabeza un córner ejecutado desde la izquierda por Tomás Silva y estableció el 1-1 final. El gol le permitió al equipo de Vicente López recuperar terreno en una semifinal que, desde entonces, quedó abierta hasta el final.
En el tramo decisivo, ambos tuvieron oportunidades para evitar los penales, pero ninguno consiguió quebrar la igualdad. Desde los doce pasos, Platense fue más efectivo y contó con una intervención clave de Cozzani, quien le atajó un remate a Gabriel Compagnucci. La definición terminó 5-4 a favor del Calamar.
Con la clasificación asegurada, Platense quedó a un partido de conquistar la Copa Argentina y sumar un título importante a su historia. Su rival saldrá del cruce entre Boca y Banfield, por lo que el equipo tendrá tiempo para preparar una final que representa una oportunidad de cerrar la temporada con una consagración.
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