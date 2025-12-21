La promesa bostera de Franco Colapinto para su primer podio en la Fórmula 1

La ilusión por dar un salto deportivo en la Fórmula 1 es tan grande que Colapinto se animó a hacer una promesa con fuerte identidad futbolera. En un evento, y con una sonrisa cómplice, dejó una frase que rápidamente se viralizó. "Cuando haga mi primer podio, cuando suba voy a decir 'Boooca, Boooca'", confesó.

El vínculo de Franco con el Xeneize viene desde la infancia, según contó el propio piloto. "Mi familia era muy bostera y a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha, y me volví muy fan", explicó, antes de recordar sus años siguiendo al equipo desde la tribuna.

La distancia con La Bombonera por la rutina europea del automovilismo es una desazón para Colapinto. "De chiquito iba a todos los partidos, pero ahora estoy complicado porque estoy en Europa y no ir a la cancha es lo que más me duele", reconoció, dejando en claro que el sentimiento sigue intacto.

Aun lejos, Boca siempre aparece en su camino, incluso en los circuitos del mundo. "Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas. No solamente hay de Argentina, también aparecen de Boca", detalló, sorprendido por la presencia de hinchas en cada país que visita.

Entre el descanso y la expectativa por el 2026, Colapinto atraviesa unos días de pausa en el país luego de una temporada exigente junto a Alpine. Tras convivir con la presión propia de la categoría y las dificultades del monoplaza, el argentino aprovecha el receso para recargar energías mientras ya proyecta lo que viene en el calendario de 2026.

El argentino tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero antes de volver a Enstone a mediados de ese mes, donde iniciará la preparación previa con sesiones de contenido, fotos y material audiovisual.

La primera cita fuerte del año será en enero, con la presentación del A526 el día 23 en Barcelona. Luego llegarán los ensayos en el Circuito de Catalunya, del 26 al 30, y más adelante las pruebas en Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Por otro lado, el arranque oficial de la temporada ya tiene fecha: la Fórmula 1 levantará el telón entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne Park, con el Gran Premio de Australia, donde Colapinto buscará empezar a acercarse al sueño del podio.