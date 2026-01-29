Franco Colapinto habló sobre el rendimiento del nuevo auto de Alpine

Según explicó, estas primeras pruebas fueron clave para comenzar a adaptarse a los profundos cambios técnicos y operativos que marcarán el calendario venidero.

Nueva generación en la Fórmula 1

La última salida a pista del piloto argentino en Barcelona fue la tercera de la semana y se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de confidencialidad para evitar filtraciones.

A sus 22 años, Colapinto acumuló kilómetros con el A526 y registró uno de los mejores tiempos del test, solo superado por George Russell. El ensayo privado no solo implicó el estreno de los nuevos monoplazas, sino también un período de ajuste para ingenieros y mecánicos frente a un concepto técnico totalmente renovado.

“Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos” señaló el argentino en declaraciones a Sky Sports.

G_WEbotXgAA94xh El A526 mantiene el azul característico de Alpine y suma un halo rosa intenso, mientras desaparece el patrocinio de Mercado Libre y BWT vuelve a destacar en el monoplaza.

Colapinto explicó que el trabajo del equipo estuvo centrado en entender el funcionamiento de los sistemas y en encontrar una base de puesta a punto.“Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”, detalló.

Durante la jornada del miércoles, el piloto completó 56 vueltas y recorrió 260 kilómetros, luego de un estreno el lunes con 60 giros y 279 kilómetros. Desde Alpine resaltaron el rendimiento del corredor sudamericano, que marcó un mejor tiempo de 1:19.150, solo por detrás del británico Russell. En ese contexto, Colapinto hizo hincapié en la importancia de la confiabilidad:“Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista. Tenemos que ser fiables e intentar llevar lo más representativo”.

Sensaciones

Las primeras impresiones al volante del nuevo Alpine no pasaron desapercibidas. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, explicó.

El análisis técnico del argentino también incluyó referencias al menor tamaño de los autos y a la carga aerodinámica, dos aspectos que podrían modificar el desarrollo de las carreras. “Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”. El piloto señaló que se percibe mayor velocidad en recta, aunque en las curvas predomina la sensación de menor adherencia. “Deslizas más y tienes menos agarre. Y, en general, eres un poco más lento en la mayoría de las curvas”.

El ensayo en Barcelona también permitió a las escuderías ajustar estrategias y pulir detalles técnicos antes del inicio oficial de la temporada. Los tiempos no fueron difundidos de manera oficial, ya que la organización decidió mantener la privacidad de los datos para favorecer pruebas más libres. Aun así, el desempeño de Alpine generó optimismo, especialmente después de solucionar algunos inconvenientes del primer día. “Lo hemos arreglado todo y va como queremos. Así que, sí, todo va muy bien para nosotros por el momento” , aseguró Colapinto.

image Alpine tiene más expectativa en Colapinto para este año.

La experiencia acumulada durante la semana se suma al proceso de aprendizaje que exige esta nueva generación de monoplazas “¿Recuerdas cuando llegó la última generación de coches? El primer año estaban muy lejos, y para el último año, creo que ganaron unos tres segundos en algunas pistas. Así que es normal. Es un proceso normal y sí, tienen buena pinta”. analizó.

Por último, el piloto albiceleste dejó un mensaje alentador para los fanáticos. “Se ven los autos, lo que también es importante para los fanáticos. Creo que con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles será algo muy bueno de tener”.

Tras el shakedown en Barcelona, Colapinto volverá a subirse al Alpine en los test de pretemporada en Baréin, previstos del 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20 del mismo mes.