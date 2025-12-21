River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo: "Muy feliz de llegar a esta familia"

"Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", expresó el comunicado oficial.

Embed Bienvenido a la familia riverplatense, Aníbal ❤️ pic.twitter.com/kS1QRwtMIJ — River Plate (@RiverPlate) December 21, 2025

Embed Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Aníbal Moreno firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador de River hasta diciembre de 2029. #River2026 ⚪⚪ pic.twitter.com/FlMOO4eSjz — River Plate (@RiverPlate) December 21, 2025

River logró adquirir el pase de Aníbal Moreno para que se sume al proyecto de Marcelo Gallardo a cambio de 7 millones de dólares. Como con Fausto Vera, la institución emitió un comunicado oficial para anunciar el fichaje y, posteriormente, difundió las imágenes del volante posando junto al mandamás y a Mariano Barnao, Gerente del Fútbol.

Tras superar con éxito la revisión médica más temprano, el mediocampista central se incorporará este lunes a los trabajos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo para formar parte del tercer entrenamiento de la pretemporada. Es un refuerzo importante para la zona media del equipo.

Además, River posteó un video en redes en el que el catamarqueño de 26 años dijo sus primeras palabras como refuerzo del Millonario. "Hola a toda la gente de River, les habla Aníbal Moreno. Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande", manifestó el jugador.