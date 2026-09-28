Cómo llega Bolivia al amistoso con Argentina: caída con Paraguay y plantel en cambio

Después del partido ante Argentina, Bolivia continuará con su preparación mientras la Albiceleste completará sus amistosos de la fecha FIFA ante Burkina Faso y Benín. El conjunto dirigido por Scaloni se trasladará luego a Buenos Aires para disputar esos encuentros, mientras que el duelo frente a Benín tendrá un condimento especial: será el partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país.