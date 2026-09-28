Cómo llega Bolivia al amistoso con Argentina: caída con Paraguay y plantel en cambio

La Verde cayó 2 a 0 ante el seleccionado de Gustavo Alfaro en Estados Unidos y ahora se prepara para enfrentar a la Albiceleste este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Bolivia llegará al amistoso con la Selección Argentina después de una derrota ante Paraguay, en el comienzo de esta fecha FIFA. La Verde perdió 2 a 0 frente al equipo dirigido por Gustavo Alfaro en Estados Unidos y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia ante el conjunto de Lionel Scaloni. El encuentro se disputará este miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El seleccionado boliviano logró sostener un bloque defensivo compacto durante buena parte del partido, pero Miguel Almirón rompió la resistencia después del cuarto de hora y luego volvió a marcar para completar su doblete. Bolivia tuvo una oportunidad para descontar sobre el cierre, aunque falló un penal y no pudo modificar el resultado. La actuación ante Paraguay le permitió a Scaloni y su cuerpo técnico observar algunas características del próximo rival.
El plantel de la Verde atraviesa además un proceso que combina futbolistas experimentados con jóvenes que buscan consolidarse en la selección. La convocatoria incluye jugadores del fútbol boliviano y otros que actúan en Europa, principalmente en Portugal, España y Bulgaria. Entre las principales promesas aparece Miguel Ángel Terceros Acuña, de 22 años, quien ya acumula nueve goles en 34 partidos con el seleccionado mayor.
Después del partido ante Argentina, Bolivia continuará con su preparación mientras la Albiceleste completará sus amistosos de la fecha FIFA ante Burkina Faso y Benín. El conjunto dirigido por Scaloni se trasladará luego a Buenos Aires para disputar esos encuentros, mientras que el duelo frente a Benín tendrá un condimento especial: será el partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país.
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