Matías Soulé fue papá por primera vez mientras se prepara con la Selección Argentina

Más allá de ese anuncio, el futbolista no realizó declaraciones adicionales. Su actividad continúa junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni, que se prepara para una serie de amistosos internacionales durante la actual ventana FIFA.

La convocatoria contempla tres compromisos: Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último tendrá un significado especial porque está previsto como la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste, de acuerdo con el calendario informado para la gira.

Soulé se prepara para los amistosos de la Selección Argentina y espera con ansias su debut.

El marplatense comenzó su formación en Argentinos del Sud y Kimberley, pasó por las inferiores de Vélez y, a los 15 años, emigró a Italia mediante la Patria Potestad para incorporarse a Juventus. Su salida del Fortín había generado un fuerte revuelo entre los hinchas, antes de que comenzara su recorrido por el fútbol europeo.

En la Roma, donde comparte vestuario con Dybala, consiguió continuidad y nuevas oportunidades con el seleccionado nacional. En la presente temporada suma seis partidos, dos goles y una asistencia, mientras que desde su llegada al conjunto capitalino, a mediados de 2024, acumula 87 encuentros, 14 tantos y 14 pases gol.