Matías Soulé fue papá por primera vez mientras se prepara con la Selección Argentina

El atacante de la Roma y Milagros Sosa presentaron a Bautista con una emotiva publicación que rápidamente recibió mensajes de felicitación de compañeros, allegados y del club italiano.
La jornada tuvo un motivo especial para Matías Soulé, quien anunció la llegada de su primer hijo junto a Milagros Sosa. El futbolista aprovechó su estadía en Buenos Aires para compartir las primeras imágenes de Bautista, nacido mientras se encuentra concentrado con la Selección Argentina.
En la publicación conjunta, la pareja mostró distintas fotografías del recién nacido, incluida una del delantero con el bebé en brazos. “Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos.
El posteo no tardó en llenarse de mensajes. Paulo Dybala, compañero del atacante en la Roma, expresó: “Qué ganas de conocer a Bauti”. También apareció Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien escribió: “Ay, por favor felicidades chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”.
Desde Italia también llegaron las felicitaciones. La cuenta oficial de la Roma celebró el nacimiento con un corazón, mientras que medios como Corriere dello Sport, Forza Roma e Il Romanista se hicieron eco de las imágenes difundidas por la pareja.
Más allá de ese anuncio, el futbolista no realizó declaraciones adicionales. Su actividad continúa junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni, que se prepara para una serie de amistosos internacionales durante la actual ventana FIFA.
La convocatoria contempla tres compromisos: Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último tendrá un significado especial porque está previsto como la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste, de acuerdo con el calendario informado para la gira.
El marplatense comenzó su formación en Argentinos del Sud y Kimberley, pasó por las inferiores de Vélez y, a los 15 años, emigró a Italia mediante la Patria Potestad para incorporarse a Juventus. Su salida del Fortín había generado un fuerte revuelo entre los hinchas, antes de que comenzara su recorrido por el fútbol europeo.
En la Roma, donde comparte vestuario con Dybala, consiguió continuidad y nuevas oportunidades con el seleccionado nacional. En la presente temporada suma seis partidos, dos goles y una asistencia, mientras que desde su llegada al conjunto capitalino, a mediados de 2024, acumula 87 encuentros, 14 tantos y 14 pases gol.
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