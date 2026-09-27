Alpine repudió las agresiones en redes tras el error de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

“Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, agregó la escudería.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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Desde la estructura francesa también remarcaron que este tipo de agresiones se volvió recurrente durante las últimas carreras. En ese sentido, manifestaron su intención de trabajar junto con la Fórmula 1, la FIA y las demás escuderías para encontrar mecanismos que permitan reducir los ataques en internet.

“Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial”, sentenció Alpine.