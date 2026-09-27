Alpine repudió las agresiones en redes tras el error de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La escudería francesa volvió a pronunciarse contra el acoso digital luego del accidente que dejó fuera de carrera a sus dos autos en la carrera de la Fórmula 1. Además, pidió un trabajo conjunto entre los protagonistas para recuperar la rivalidad deportiva sin agresiones.
El Gran Premio de Azerbaiyán terminó de la peor manera para Alpine. Un incidente provocado por Franco Colapinto derivó en el abandono de Pierre Gasly y el propio argentino, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) también quedó involucrado en la situación.
La maniobra ocurrió en la vuelta 36, poco después de la reanudación tras el Auto de Seguridad generado por el choque del tailandés Alex Albon (Willams). El piloto argentino llegó pasado a la primera curva, bloqueó y golpeó de lleno al francés, que en ese momento marchaba séptimo.
El antecedente inmediato estaba en Madrid. Gasly ya había recibido amenazas en redes sociales junto con integrantes de su familia después de un episodio con Colapinto, cuando el francés no le permitió avanzar mientras todavía debía detenerse en boxes. El jefe del equipo, Flavio Briatore, también había cuestionado las agresiones y advirtió que podrían terminar las notas con medios argentinos.
“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas. Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, comenzó el comunicado difundido por Alpine este domingo.
“Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, agregó la escudería.
Desde la estructura francesa también remarcaron que este tipo de agresiones se volvió recurrente durante las últimas carreras. En ese sentido, manifestaron su intención de trabajar junto con la Fórmula 1, la FIA y las demás escuderías para encontrar mecanismos que permitan reducir los ataques en internet.
“Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial”, sentenció Alpine.
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