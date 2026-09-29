Independiente recibió un nuevo golpe del TAS por una deuda del pase de Lomónaco

El Tribunal Arbitral del Deporte resolvió una disputa pendiente con Bragantino y estableció un plazo para cancelar la deuda, con una inhibición como posible consecuencia.
Independiente recibió un nuevo revés en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a raíz de la disputa que mantenía con Red Bull Bragantino por el pase de Kevin Lomónaco. El organismo falló a favor de la entidad brasileña y determinó que el club de Avellaneda deberá afrontar un pago millonario. La fecha límite establecida es el 2 de noviembre, y el incumplimiento podría derivar en una inhibición para el próximo mercado de pases.
El monto fijado por el TAS es de 2.881.975 dólares, una cifra que ya contempla los 400.000 dólares abonados previamente por Independiente. El importe es inferior al que reclamaba originalmente Bragantino, que había solicitado 3.917.100 dólares por el defensor. Ahora, el Rojo deberá encontrar la manera de afrontar la obligación en los próximos 45 días para evitar una nueva complicación en el armado de su plantel.
El problema aparece en un contexto financiero delicado para la institución, que durante este mercado de pases concretó la venta de Lomónaco al Elche por 5,5 millones de dólares a cambio del 80% de los derechos económicos. Sin embargo, buena parte de esos ingresos ya fue destinada a cancelar compromisos anteriores. Entre ellos aparece una deuda de 1,8 millones de dólares con el club español por la compra de Iván Marcone en 2022, además de obligaciones vinculadas con otros clubes y con el propio futbolista.
Por eso, el dinero generado por la transferencia del defensor no quedó disponible para afrontar íntegramente el reclamo brasileño. Según el reparto de la operación, un porcentaje de la venta fue destinado a cubrir compromisos pendientes, mientras que otra parte correspondía a Bragantino y al jugador. Con el fallo del TAS ya conocido, Independiente deberá resolver ahora cómo reunir los casi 2,9 millones de dólares exigidos antes del vencimiento para evitar una nueva sanción.
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