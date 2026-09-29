Independiente recibió un nuevo golpe del TAS por una deuda del pase de Lomónaco

El problema aparece en un contexto financiero delicado para la institución, que durante este mercado de pases concretó la venta de Lomónaco al Elche por 5,5 millones de dólares a cambio del 80% de los derechos económicos. Sin embargo, buena parte de esos ingresos ya fue destinada a cancelar compromisos anteriores. Entre ellos aparece una deuda de 1,8 millones de dólares con el club español por la compra de Iván Marcone en 2022, además de obligaciones vinculadas con otros clubes y con el propio futbolista.