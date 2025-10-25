Max Verstappen impone su ley en México y Franco Colapinto deja señales de progreso

Detrás suyo se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari) y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), una de las grandes revelaciones del fin de semana.

Pero la jornada también dejó buenas noticias para Franco Colapinto, el argentino de Alpine, que continúa sumando kilómetros valiosos en su adaptación a la categoría más exigente del automovilismo mundial. El piloto de Pilar finalizó en la decimoctava posición, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly, que no logró encontrar el ritmo y cerró la tabla en el puesto 20.

Para Colapinto, la diferencia de poco más de un segundo respecto al tiempo de Verstappen significó un progreso tangible. “Me sentí bien en las tandas largas del segundo entrenamiento. Siempre es especial correr en este circuito y creo que fue un viernes decente, adaptándome bastante rápido”, explicó tras la jornada, mostrando satisfacción por el avance de su trabajo con el equipo francés.

Franco Colapinto: "Estamos mejor"

El argentino destacó también los desafíos del trazado mexicano, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que complica el comportamiento de los monoplazas. “Todavía tenemos que encontrar algo de rendimiento, sobre todo en los bordillos y baches donde el coche se sentía inestable”, señaló, aunque se mostró optimista: “Hay mucho para analizar, pero creo que estamos mejor que hace algunas carreras”.

AP25296678833571

Verstappen vuela en la pista

Mientras tanto, arriba, Verstappen volvió a marcar la pauta con una vuelta de 1:17.392, apenas 153 milésimas más rápida que la de Leclerc. Antonelli, en su primera temporada completa con Mercedes, sorprendió al quedarse a solo 174 milésimas del líder, confirmando por qué es considerado una de las joyas del futuro.

El dominio del neerlandés no fue casual. Con tres victorias en los últimos cuatro Grandes Premios y un rendimiento implacable, el tricampeón mundial llega al tramo final del campeonato decidido a complicarle la vida a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes hasta hace pocas fechas parecían encaminarse a un duelo mano a mano por el título.

Sin embargo, las últimas actuaciones del piloto de Red Bull han vuelto a poner el campeonato “al rojo vivo”. Piastri, líder de la general, solo pudo marcar el duodécimo tiempo, mientras que Norris finalizó cuarto, a más de tres décimas del neerlandés. La superioridad del monoplaza austríaco volvió a hacerse evidente cuando los equipos montaron los neumáticos blandos, momento en que Verstappen se despegó del resto.

El trazado mexicano, corto y técnico, puso en evidencia también a varios pilotos experimentados. Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que había brillado en la primera tanda, cayó al decimosexto puesto, afectado por la degradación de neumáticos y los problemas de tracción en la parte final del circuito.

La sesión matinal tuvo un tono distinto, con protagonismo de los pilotos jóvenes y de prueba. El monegasco Leclerc había sido el más rápido con un tiempo de 1:18.380, seguido por Antonelli y Hülkenberg, mientras que Colapinto cerró en un prometedor noveno puesto, a menos de un segundo del mejor registro.

Allí también se destacó el británico-sueco Arvid Lindblad, de apenas 18 años, quien pilotó el Red Bull de Verstappen y logró colarse en el top 10 en su debut, demostrando la solidez del programa de jóvenes talentos de la escudería austríaca.

Por la tarde, cuando los 20 pilotos titulares volvieron a pista, la jerarquía del campeón mundial se impuso. Verstappen dominó cada tramo de la práctica y dejó claro que Red Bull sigue siendo la referencia absoluta del paddock.

Detrás suyo, Ferrari y Mercedes se muestran como los principales contendientes, mientras que Alpine continúa su proceso de reconstrucción con Colapinto como pieza clave de su futuro. Desde la escudería francesa se espera confirmar en las próximas semanas su continuidad como piloto oficial para 2026, lo que consolidaría el regreso de un argentino a tiempo completo en la Fórmula 1 después de más de dos décadas.

Los entrenamientos libres concluirán este sábado con la tercera sesión, antes de la clasificación que ordenará la parrilla del domingo. La carrera, prevista a 71 vueltas, recorrerá poco más de 305 kilómetros en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario.

Para Verstappen, el objetivo es claro: sumar una nueva victoria y ampliar su dominio histórico en México, donde ya acumula cinco triunfos. Para Colapinto, en cambio, el desafío pasa por seguir creciendo, afianzarse en ritmo de carrera y confirmar que su lugar entre los mejores del mundo no es una excepción, sino una conquista merecida y en ascenso.

Clasificación final de la FP2 – GP de México: