Independiente goleó a Platense y puso fin a su extensa sequía de victorias

Los goles fueron obra de Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán, en una noche que devolvió algo de calma a un club que venía sumido en la frustración y la desconfianza.

El Rojo, que no ganaba desde hacía tres meses y acumulaba doce partidos sin triunfos en el torneo local, aprovechó la fragilidad de un Platense golpeado, hundido en la tabla y sin reacción. El resultado le permitió a Independiente salir del fondo y reencontrarse con su gente, tras semanas marcadas por los silbidos, los insultos y los reclamos.

El gol de Independiente

El primer gol llegó a los 25 minutos del primer tiempo. Un cambio de frente sorprendió a la defensa visitante y Santiago Montiel bajó la pelota de cabeza para que, tras un rebote, Gabriel Ávalos empujara desde el suelo. El VAR revisó la jugada por una supuesta posición adelantada, pero el tanto fue convalidado y el estadio explotó en un grito de alivio.

Embed

El trámite se mantuvo parejo hasta el descanso, con un Platense sin profundidad y un Independiente que empezaba a soltarse. En el complemento, el local tomó el control y amplió la ventaja a los 25 minutos, cuando Montiel envió un centro perfecto desde la izquierda y Felipe Loyola conectó de cabeza ante la salida de Federico Losas. La tecnología volvió a intervenir para confirmar el 2-0.

Con el resultado encaminado, el Rojo se animó a más. A los 44, Lautaro Millán aprovechó una gran habilitación de Iván Marcone y definió con clase para sellar el 3-0 final.

El clima en Avellaneda fue tenso desde el inicio. La lluvia, la baja concurrencia y los reproches de la tribuna reflejaron la ansiedad de un público que necesitaba una victoria urgente. Cada error era respondido con murmullos o silbidos, y hasta hubo gestos de disculpas de algunos futbolistas, como Matías Abaldo, quien venía de ser criticado por su comportamiento fuera de la cancha.

Más allá del resultado, la actuación dejó señales positivas: mayor solidez defensiva, eficacia en el área rival y una mejor conexión entre los mediocampistas y los delanteros. Quinteros, que había sido cuestionado en las últimas semanas, logró que su equipo mostrara actitud y convicción para salir del pozo.

El triunfo tiene un valor simbólico para un club que vivió un 2025 turbulento. Tras ser expulsado de la Copa Sudamericana por los incidentes ante Universidad de Chile y la salida del técnico anterior, Independiente cayó en un bache del que parecía no poder salir.

Esta goleada ante Platense -campeón del Apertura pero en crisis bajo la conducción de Cristian González- puede ser el punto de partida para reconstruir el ánimo en Avellaneda. “Era necesario ganar. Esto tiene que ser un nuevo comienzo”, resumió Quinteros después del partido.

Síntesis del partido:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Gonzalo Goñi, Óscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Mauro Luna Diale; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Goles en el primer tiempo: 25m Gabriel Ávalos (I).

Goles en el segundo tiempo: 25m Felipe Loyola (I); 44m Lautaro Millán (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Felipe Loyola por Cabral (I); 16m Walter Mazzantti por Abaldo (I); 19m Facundo Zabala por Irastorza (I); 20m Nicolás Orsini por Luna DIale (P); 28m Franco Baldassarra por Herrera (P); 33m Iván Marcone por Godoy (I); Diego Tarzia por Montiel (I); 42m Augusto Lotti por Schor (P); Edgar Elizalde por Goñi (P).

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Pablo Dóvalo.