Torneo Clausura: Central Córdoba venció a Huracán y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba se fue 1 a 0 arriba en una primera mitad que sacando el gol contó con apenas una ocasión de peligro para cada elenco: Gastón Verón se perdió un mano a mano para el Ferroviario y Nehuén Paz ganó en la altura para el Globo, pero sin éxito.

El gol del club de Santiago del Estero vino después de una gran acción colectiva: Matías Perello recibió la pelota dentro del área y envió un pase raso para la llegada de Fernando Martínez, quien se arrojó al suelo para anticiparse al arquero Hernán Galíndez y abrir el marcador.

Embed

Al entretiempo, el público del Globo presente en el Ducó mostró con insultos su descontento con el rendimiento del plantel, que está teniendo una floja campaña, siendo doceavos con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco caídas contando la que estaría por sufrir con Central Córdoba.

Es que la historia no cambió en el complemento. Es más, si bien el resultado no sufrió modificaciones, el Ferroviario generó más situaciones claras para ampliar la diferencia en el resultado, pero el guardameta de los comandados por Frank Kudelka mostró su solidez bajo los tres palos.

Tras el pitazo final, los fanáticos de Huracán volvieron a reprobar con insultos, silbidos y cánticos el desempeño del equipo. Por su parte, el elenco dirigido por Omar de Felippe es una de las revelaciones del Torneo Clausura.