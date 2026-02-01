Las cinco frases destacadas de Carlos Alcaraz tras lograr el título en Australia

Después de los festejos por el triunfo, Alcaraz felicitó a Djokovic y recordó también a su compatriota Rafael Nadal, presente en las tribunas y ganador de diez títulos en el Abierto de Australia. Aquí, un repaso por sus cinco definiciones en la entrega de premios:

1- "Nadie sabe todo el trabajo duro que he tenido que hacer para ganar este trofeo y lo que hemos pasado para llegar a este momento. No escuché nada de lo que la gente estaba diciendo antes de venir a Australia".

2- "Hicimos el trabajo correcto, me empujaron cada día a hacer las cosas correctas. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en la esquina ahora mismo. Este trofeo es de ustedes".

3- "Novak, estás haciendo cosas increíbles. Lo que estás haciendo es realmente inspirador no sólo para los tenistas, sino para los deportistas, para todas las personas del mundo, para mí también. Hacés el trabajo correcto, el trabajo duro, todos los días con tu equipo, en todos los torneos a los que vas, jugando tan buen tenis".

4- "Me encanta verte jugar. Para mí, ha sido un honor compartir cancha contigo. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque es realmente inspirador para mí".

5- "Novak dijo que era raro ver a Rafa en la grada, y es verdad. Es la primera vez que ve un partido oficial mío. Es un honor jugar frente a ti. Tuvimos grandes batallas en la pista, no demasiadas, pero para mí fue un honor estar en la pista, entrenando, jugando y compartiendo vestuario contigo, y ahora verte viendo mis partidos es un privilegio".

alcarazcaustralia2 Gracias al triunfo contra Djokovic, Alcaraz obtuvo por primera vez el Abierto de Australia.

Después de batir a Djokovic en Melbourne, Alcaraz logró cerrar su nómina de Grand Slams con tan sólo 22 años y 274 días, superando el récord anterior en poder del estadounidense Don Budge que lo hizo con 22 años y 363 días cuando ganó Roland Garros en 1938.

En este sentido, el murciano superó igualmente la marca que mandaba desde la instauración de la Era Open en 1968 y que tenía la firma de Nadal, ganador de 22 Grand Slams y que completó los cuatro 'grandes' en 2010 al ganar el Abierto de los Estados Unidos con 24 años y 101 días.

El récord global lo tiene la alemana Steffi Graf, que consiguió este hito con 19 años en 1988 con el título en Nueva York.