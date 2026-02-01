Insólito: el árbitro cobró penal para Riestra, fue al VAR y cambió por penal para Barracas

A los 50 minutos del segundo tiempo, Riestra condujo un contraataque y terminó la jugada con la clara falta de Kevin Jappert, defensor de Barracas, sobre Nicolás Benegas dentro del área. Bruno Amiconi cobró penal y el Malevo tenía asegurado el triunfo y una inmejorable situación para ampliar el marcador, en el que se imponía por 1 a 0 por un gol de Antony Alonso, a los 23 minutos de juego. Peerooo....

Ocurrió lo increíble, pero probable en tiempos de VAR: Héctor Paletta llamó a Amiconi, revisó la jugada y cobró penal para Barracas Central por una mano de Nicolás Watson en la línea del área en la previa del contraataque. El asombro e indignación en el visitante y la oportunidad para el local...

La jugada polémica entera: de un penal a otro

ASÍ FUE LA JUGADA COMPLETA DE LA POLÉMICA EN EL FINAL: era penal para Deportivo Riestra por infracción, pero a través del VAR, se detectó un penal a favor de Barracas Central por mano. El partido por el Interzonal de la fecha 3 del #TorneoApertura finalizó 1-1.

Rodrigo Insúa se hizo cargo del penal y le reventó el arco a Ignacio Arce para sellar la igualdad final. La decisión fue insólita y, a la vez, polémica: es difícil saber si realmente la mano fue dentro del área, dado que el balón estaba en el aire.

Tras el pitazo final, todo Riestra fue a reclamarle su actuación a Amiconi, quien también le anuló un gol al Malevo a los 28 minutos del complemento por una supuesta falta previa en la jugada: un pisotón sobre Enzo Taborda que el juez consideró como infracción tras revisar la situación en el VAR. Sí, un partido lleno de polémicas...

Con esta igualdad, Barracas llegó a los dos puntos y Riestra sumó el primero en tres jornadas, en un inicio más complicado de lo esperado por dos clubes que supieron recolectar mucho en el año pasado. Ambos equipos, que disputarán la Copa Sudamericana 2026, aún no ganaron en el torneo.

El resumen de Barracas Central 1-1 Riestra